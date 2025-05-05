Вячеслав Федорищев вошел в тройку лидеров по индексу взаимодействия с федеральной властью

По данным "Минченко консалтинг" за апрель 2025 г., губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял третье место в индексе плотности федеральных контактов глав российских регионов.
Первое место в индексе занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Как отмечается в докладе, 9 апреля Самару посетил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. С Вячеславом Федорищевым они провели совещание и обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества. 10 апреля Самарскую область с рабочим визитом посетили помощник президента России Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. С губернатором они посетили порт Тольятти, провели совещание и трехстороннюю встречу. Также Самарскую область в апреле посетили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе они открыли второй корпус Центра серийного производства СамГМУ в Преображенке. Кроме того, Вячеслав Федорищев и Антон Алиханов запустили промышленное производство нового автомобиля "Лада Искра". 24 апреля губернатор региона принял участие в заседании оргкомитета форума "Россия — спортивная держава" под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка