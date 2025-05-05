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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев вошел в тройку лидеров по индексу взаимодействия с федеральной властью

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным "Минченко консалтинг" за апрель 2025 г., губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял третье место в индексе плотности федеральных контактов глав российских регионов.

Первое место в индексе занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отмечается в докладе, 9 апреля Самару посетил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. С Вячеславом Федорищевым они провели совещание и обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества. 10 апреля Самарскую область с рабочим визитом посетили помощник президента России Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. С губернатором они посетили порт Тольятти, провели совещание и трехстороннюю встречу. Также Самарскую область в апреле посетили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе они открыли второй корпус Центра серийного производства СамГМУ в Преображенке. Кроме того, Вячеслав Федорищев и Антон Алиханов запустили промышленное производство нового автомобиля "Лада Искра". 24 апреля губернатор региона принял участие в заседании оргкомитета форума "Россия — спортивная держава" под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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