Вячеслав Федорищев вошел в тройку лидеров по индексу взаимодействия с федеральной властью

По данным "Минченко консалтинг" за апрель 2025 г., губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял третье место в индексе плотности федеральных контактов глав российских регионов.

Первое место в индексе занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отмечается в докладе, 9 апреля Самару посетил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. С Вячеславом Федорищевым они провели совещание и обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества. 10 апреля Самарскую область с рабочим визитом посетили помощник президента России Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. С губернатором они посетили порт Тольятти, провели совещание и трехстороннюю встречу. Также Самарскую область в апреле посетили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе они открыли второй корпус Центра серийного производства СамГМУ в Преображенке. Кроме того, Вячеслав Федорищев и Антон Алиханов запустили промышленное производство нового автомобиля "Лада Искра". 24 апреля губернатор региона принял участие в заседании оргкомитета форума "Россия — спортивная держава" под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве.