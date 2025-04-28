Вячеслав Федорищев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

В понедельник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что работа специалистов требует максимального напряжения сил, больших эмоциональных нагрузок, высокой самоотдачи, ответственности за тех, кто нуждается в помощи.

"Как ангелы-хранители, вы выполняете свою главную миссию — спасаете человеческие жизни.

Повышение престижа профессии, улучшение условий труда, повышение заработной платы медработников — в числе приоритетов федеральных и региональных органов власти. Так, на дополнительные выплаты специалистам СМП из бюджета Самарской области направлено почти 280 миллионов рублей", — подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев добавил, что большое внимание уделяется также кадровому обеспечению отрасли и работе над укреплением материально-технической базы.

"До 2030 года в учреждения здравоохранения региона планируем поставить не менее 260 автомобилей скорой помощи и 359 автомобилей неотложной помощи, — заявил он. — Мы и дальше будем делать все для того, чтобы система здравоохранения региона соответствовала ожиданиям и запросам наших граждан. Этому будет способствовать реализация национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья".

Губернатор поблагодарил сотрудников скорой за за самоотверженный труд, верность призванию и готовность по первому зову прийти на помощь людям.

"Особая благодарность ветеранам подразделений СМП, специалистам, выполняющим свой долг в зоне специальной военной операции. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия! Всего самого доброго вашим семьям!" — резюмировал он.