Вячеслав Федорищев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

В понедельник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.
Глава региона отметил, что работа специалистов требует максимального напряжения сил, больших эмоциональных нагрузок, высокой самоотдачи, ответственности за тех, кто нуждается в помощи.
"Как ангелы-хранители, вы выполняете свою главную миссию — спасаете человеческие жизни.
Повышение престижа профессии, улучшение условий труда, повышение заработной платы медработников — в числе приоритетов федеральных и региональных органов власти. Так, на дополнительные выплаты специалистам СМП из бюджета Самарской области направлено почти 280 миллионов рублей", — подчеркнул он.
Вячеслав Федорищев добавил, что большое внимание уделяется также кадровому обеспечению отрасли и работе над укреплением материально-технической базы.
"До 2030 года в учреждения здравоохранения региона планируем поставить не менее 260 автомобилей скорой помощи и 359 автомобилей неотложной помощи, — заявил он. — Мы и дальше будем делать все для того, чтобы система здравоохранения региона соответствовала ожиданиям и запросам наших граждан. Этому будет способствовать реализация национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья".
Губернатор поблагодарил сотрудников скорой за за самоотверженный труд, верность призванию и готовность по первому зову прийти на помощь людям.
"Особая благодарность ветеранам подразделений СМП, специалистам, выполняющим свой долг в зоне специальной военной операции. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия! Всего самого доброго вашим семьям!" — резюмировал он.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка