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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем создания Вооруженных Сил РФ

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем создания Вооруженных Сил РФ.

Глава региона отметил, что сегодня государство уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны, повышению ударной мощи и боевых возможностей армии и флота: в войска поступает современная техника и вооружение, все в большем количестве производятся беспилотники, высокоточные и другие средства поражения, все эффективнее применяются новейшие системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи.

"Весь этот арсенал успешно используется в зоне СВО, где наши воины, проявляя мужество и героизм, уверенно идут вперед и освобождают исторические российские территории, — подчеркнул он. —  Как сказал верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин в своем послании, "не мы начинали войну на Донбассе, но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан".
Приобретенный нашими воинами бесценный боевой опыт, их ратная доблесть, готовность к самопожертвованию вселяют уверенность, что враг будет разбит, победа будет за нами".

Вячеслав Федорищев выразил благодарность военнослужащим и всем, кто помогает им на фронте и в тылу, поддерживает их семьи, поблагодарил за патриотизм, верность долгу, самоотверженное служение Родине.

"В год 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, объявленный главой государства Годом защитника Отечества, вы достойно продолжаете эстафету подвига старшего поколения. От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам, командирам и бойцам Российской армии, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо великой России!" — заключил губернатор.

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