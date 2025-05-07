Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем создания Вооруженных Сил РФ

В среду, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем создания Вооруженных Сил РФ.
Глава региона отметил, что сегодня государство уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны, повышению ударной мощи и боевых возможностей армии и флота: в войска поступает современная техника и вооружение, все в большем количестве производятся беспилотники, высокоточные и другие средства поражения, все эффективнее применяются новейшие системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи.
"Весь этот арсенал успешно используется в зоне СВО, где наши воины, проявляя мужество и героизм, уверенно идут вперед и освобождают исторические российские территории, — подчеркнул он. — Как сказал верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин в своем послании, "не мы начинали войну на Донбассе, но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан".
Приобретенный нашими воинами бесценный боевой опыт, их ратная доблесть, готовность к самопожертвованию вселяют уверенность, что враг будет разбит, победа будет за нами".
Вячеслав Федорищев выразил благодарность военнослужащим и всем, кто помогает им на фронте и в тылу, поддерживает их семьи, поблагодарил за патриотизм, верность долгу, самоотверженное служение Родине.
"В год 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, объявленный главой государства Годом защитника Отечества, вы достойно продолжаете эстафету подвига старшего поколения. От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам, командирам и бойцам Российской армии, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо великой России!" — заключил губернатор.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка