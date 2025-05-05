В Самаре прошло первое заседание Совета при губернаторе Самарской области по делам казачества

В понедельник, 5 мая, в региональном правительстве состоялось первое заседание Совета при губернаторе Самарской области по делам казачества, которое провел глава региона Вячеслав Федорищев. В работе Совета приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, члены правительства Самарской области, руководители министерств и ведомств, представители образовательных организаций, религиозных объединений, казаки Волжского казачьего общества.
"Вы принимаете участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, нашей исторической памяти. Это очень значимо для всего региона", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обращаясь к казакам Волжского казачьего общества.
На заседании рассмотрели ряд важных вопросов, в числе которых: формирование организационно-управленческой структуры по делам российского казачества на территории Самарской области, проведение в ноябре 2025 года в г. Самаре заседания Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и Совета атаманов Всероссийского казачьего общества и другие.
Глава региона выразил благодарность волжским казакам, которые сегодня в составе добровольческого отряда "Ермак" активно принимают участие в специальной военной операции.
"В свою очередь, всесторонняя поддержка казачества — была и остается приоритетной задачей Правительства Самарской области. У нас в регионе ведётся системная работа в этом направлении. Мы действуем в рамках Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Укрепляя наше взаимодействие, направляя совместные усилия на повышение роли казачьих организаций в жизни региона, мы сможем эффективно решать задачи, стоящие перед нашим регионом и всей страной в целом".
Войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян доложил о планах по участию парадного расчета казаков Волжского войскового казачьего общества в 2026 году в Параде Победы на Красной площади. Этой теме было уделено особое внимание.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка