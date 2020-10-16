Определены лучшие IT-проекты регионального этапа форума "Сильные идеи для нового времени"

В четверг, 15 октября, на площадке "Точки кипения" Тольяттинского государственного университета в режиме ВКС состоялась региональная презентационная сессия Форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" на тему "Современная технологическая стратегия".

"Мы ждем от участников форума интересных идей инновационного характера — информационные технологии дают для этого массу возможностей успешной реализации. Но главное, чтобы эти идеи были направлены на развитие сервисов для улучшения работы органов исполнительной власти, для эффективного взаимодействия между гражданами и властью. Все это должно привести к повышению качества жизни людей", — заявил, открывая презентационную сессию, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

На сессии были представлены 10 проектов в сфере информационных технологий. Авторы идей представили их экспертам, в число которых вошли представители правительства Самарской области, IT-компаний, общественных организаций.

После презентаций и защиты проектов жюри выбрало из них три лучших, которые будут представлять регион на федеральном этапе форума. Такими проектами стали: "Создание программного комплекса ведения мониторинга земельных участков сельхозназначения", "Цифровой центр занятости населения" и "Развитие инфраструктуры электронного правительства".

Меньше чем через месяц, с 9 по 11 ноября, победители региональных этапов примут участие в очной сессии форума агентства стратегических инициатив, которая пройдет в Сочи. Там они представят свои концепции и идеи уже на федеральном уровне.