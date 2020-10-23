Сотрудники СамГУПСа получили ведомственные и корпоративные награды

Сегодня в Самарском государственном университете путей сообщения торжественно наградили лучших сотрудников вуза. Акция "Слава СамГУПС" — новая традиция университета, призванная повысить вовлеченность работников в результаты деятельности, а также отметить заслуги наиболее отличившихся сотрудников и партнеров вуза.

По словам ректора СамГУПСа Ивана Андрончева, коллектив университета отличает целеустремленность, огромная созидательная энергия, творческий поиск и высокий профессионализм. Работники вуза следуют современным тенденциям в образовании, выстраивают работу по передовым методикам, им по силам достижение самых высоких результатов, о чем говорят корпоративные и ведомственные награды.

"Сегодня торжественный день — мы награждаем наших работников. Отмечу вовлеченность сотрудников в общий процесс, работа на результат — приоритетная задача коллектива университета. Поздравляю и желаю дальнейших успехов!" — сказал ректор.

За многолетнее плодотворное сотрудничество, большой личный вклад в развитие университета именными часами ректора Самарского государственного университета путей сообщения награжден генеральный директор АО "Волжско-Уральская транспортная компания" Геннадий Третьяков.

АО "ВолгаУралТранс" — ведущее региональное транспортное предприятие, обеспечивающее бесперебойную работу многих производств в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, в Республике Мордовия и Республике Башкортостан. Компания является важным звеном в технологическом процессе работы промышленного железнодорожного транспорта и давним партнером университета.

За большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов для транспортной отрасли Благодарностью министра транспорта РФ награжден проректор по учебно-воспитательной работе вуза Андрей Булатов.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта Самарской области Благодарностью министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области награждена начальник отдела делопроизводства и архива Наталья Богданова.

За большой личный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности университета, активное взаимодействие с Куйбышевской железной дорогой Почетной грамотой начальника КбшЖД награжден старший преподаватель кафедры "Электрический транспорт" Филипп Лаухин.

За инициативу, творческое отношение к труду, ответственное выполнение поручений, значительный вклад в развитие университета Почетной грамотой ректора награждена редактор газеты "Хроника" Татьяна Пархачева.

За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов железнодорожного транспорта Благодарностью министра образования и науки Самарской области награждена доцент кафедры "Экономика и финансы" Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова пришла на работу в университет сразу после окончания вуза. Поступила в аспирантуру и одновременно работала на кафедре. В 2012 году она выиграла региональный конкурс "Молодой ученый" в категории "аспирант" с циклом научных работ по управленческому учету.

Доцент кафедры "Экономика и финансы" Татьяна Тарасова: "В настоящее время кафедра готовит специалистов по трем профилям: в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, специалистов в области финансов и кредита, специалистов в сфере экономики. Будущие экономисты, бухгалтеры, финансисты и специалисты по финансово-экономическим операциям должны хорошо разбираться в вопросах экономики. В последние годы мы отмечаем существенный рост запросов от компаний на молодых, квалифицированных сотрудников. Мы ориентируемся в своей работе на новые технологии, новые законодательные документы, стараемся готовить ребят к практической деятельности на производстве. Например, наши студенты должны знать нормативные документы, которые вступают в силу в настоящее время".

Завершилось торжественное мероприятие музыкальным подарком от лауреата всероссийских и международных конкурсов, студента факультета "Подвижной состав и путевые машины" Андрея Смоленского.

Торжественная церемония проходила с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и всех требований Роспотребнадзора. Первые семь награжденных присутствовали лично, до конца года планируется вручить заслуженные награды еще 65 сотрудникам вуза.