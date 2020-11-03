16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Медработникам возместят половину расходов на частные детсады Фестиваль поддержки детских домов "Вернуть детство" впервые пройдет дистанционно Самарцы победили во втором этапе федерального конкурса авторских работ "Я — Созидатель" Сызранский НПЗ подарил детям спортивную площадку "Золотым" семьям предлагают вручать почетный знак и выплату

Соцподдержка Общество

Сызранский НПЗ подарил коррекционному детскому саду оборудование для сенсорной комнаты

СЫЗРАНЬ. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В детском саду № 57 в Сызрани среди воспитанников есть дети с тяжелым речевым развитием и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для развития их навыков и умений требуется особый подход. Появление сенсорной комнаты и необходимого дидактического материала позволит решать эти задачи на более профессиональном, а значит — более эффективном уровне.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

В городе нет аналога этой комнате. Главная ее функция — релаксация, снижение стресса, двигательного напряжения и развитие общей и мелкой моторики с помощью игры. Это благотворно влияет на речевое и физическое развитие ребенка. Сенсорная комната оснащена интересным для детей, а для педагога — необходимым оборудованием. Расслабиться, справиться с напряжением и настроиться на положительные эмоции помогают различные фиброоптические модули. Это множество светодиодных волокон, которые испускают струящийся свет. За переливами цветов приятно наблюдать, а мягкие волокна — трогать. Заплетая их в косички, дети развивают мелкую моторику. Ее развитию здесь уделено особое внимание. Различные тактильные и игровые панно помогают познавать мир через осязание.

На благотворительные средства Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") в детском саду № 57 не только оборудовали сенсорную комнату, но и пополнили учебную базу. Теперь в арсенале педагогов есть необходимый дидактический материал, который помогает на более профессиональном уровне обучать дошколят. С особым интересом воспитанники занимаются с "Дарами Фребеля". Это — система игрушек, направленная на развитие чувств, знакомство с природой.

Закупили оборудование и для юных художников. Для многих ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата рисовать кистью на листе бумаги очень сложно. Теперь создать свой художественный шедевр им стало проще. Процесс живописи в технике Эбру очень увлекательный. Специальные краски, которые не тонут, наносят на поверхность воды. Палочками, гребешками, кистью эти капли превращают в узоры, когда художник решит, что картина готова — он переносит ее на лист бумаги. Это отлично тренирует не только умение контролировать свои движения, но и хорошо развивает воображение.

"Сенсорная комната — наша давняя мечта, — говорит руководитель детского сада № 57 г. о. Сызрань Валентина Маршова. — Также с помощью предприятия мы улучшили нашу материально-техническую базу, закупили игровые модули в группы. Для проведения мероприятий купили новый проектор с экраном и необходимую оргтехнику. В рамках выполнения антитеррористических мероприятий был установлен видеодомофон".

В этом году на средства Сызранского НПЗ и компании "Роснефть" в Сызрани реализовано семь социально значимых проектов, направленных на поддержку и развитие образования.

Самая весомая финпомощь оказана вузу-партнеру — Сызранскому филиалу СамГТУ. Здесь открыты новые учебные лаборатории.

В школе № 2 нефтяниками профинансировано оборудование современного кабинета химии. Теперь у школьников есть своя цифровая химическая лаборатория, благодаря которой юные Менделеевы "химичат" на самом современном уровне.

В сызранском лицее на средства нефтяников оборудован кабинет физики: проведен капремонт, закуплена новая учебная мебель. Для интерактивности на занятиях приобретен проектор, а для кабинета биологии закупили микроскопы.

В Губернском колледже открыли новый многофункциональный спортивный зал. Специально под эти цели отремонтировали помещение и установили около 15 тренажеров для кардио и силовых тренировок.

А на территории школы № 3 благодаря финансовой поддержке СНПЗ появилась многофункциональная спортплощадка. Доступная не только для школьников, но и всех жителей одного из самых густонаселенных районов Сызрани.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6