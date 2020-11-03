Сызранский НПЗ подарил коррекционному детскому саду оборудование для сенсорной комнаты

В детском саду № 57 в Сызрани среди воспитанников есть дети с тяжелым речевым развитием и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для развития их навыков и умений требуется особый подход. Появление сенсорной комнаты и необходимого дидактического материала позволит решать эти задачи на более профессиональном, а значит — более эффективном уровне.

В городе нет аналога этой комнате. Главная ее функция — релаксация, снижение стресса, двигательного напряжения и развитие общей и мелкой моторики с помощью игры. Это благотворно влияет на речевое и физическое развитие ребенка. Сенсорная комната оснащена интересным для детей, а для педагога — необходимым оборудованием. Расслабиться, справиться с напряжением и настроиться на положительные эмоции помогают различные фиброоптические модули. Это множество светодиодных волокон, которые испускают струящийся свет. За переливами цветов приятно наблюдать, а мягкие волокна — трогать. Заплетая их в косички, дети развивают мелкую моторику. Ее развитию здесь уделено особое внимание. Различные тактильные и игровые панно помогают познавать мир через осязание.

На благотворительные средства Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") в детском саду № 57 не только оборудовали сенсорную комнату, но и пополнили учебную базу. Теперь в арсенале педагогов есть необходимый дидактический материал, который помогает на более профессиональном уровне обучать дошколят. С особым интересом воспитанники занимаются с "Дарами Фребеля". Это — система игрушек, направленная на развитие чувств, знакомство с природой.

Закупили оборудование и для юных художников. Для многих ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата рисовать кистью на листе бумаги очень сложно. Теперь создать свой художественный шедевр им стало проще. Процесс живописи в технике Эбру очень увлекательный. Специальные краски, которые не тонут, наносят на поверхность воды. Палочками, гребешками, кистью эти капли превращают в узоры, когда художник решит, что картина готова — он переносит ее на лист бумаги. Это отлично тренирует не только умение контролировать свои движения, но и хорошо развивает воображение.

"Сенсорная комната — наша давняя мечта, — говорит руководитель детского сада № 57 г. о. Сызрань Валентина Маршова. — Также с помощью предприятия мы улучшили нашу материально-техническую базу, закупили игровые модули в группы. Для проведения мероприятий купили новый проектор с экраном и необходимую оргтехнику. В рамках выполнения антитеррористических мероприятий был установлен видеодомофон".

В этом году на средства Сызранского НПЗ и компании "Роснефть" в Сызрани реализовано семь социально значимых проектов, направленных на поддержку и развитие образования.

Самая весомая финпомощь оказана вузу-партнеру — Сызранскому филиалу СамГТУ. Здесь открыты новые учебные лаборатории.

В школе № 2 нефтяниками профинансировано оборудование современного кабинета химии. Теперь у школьников есть своя цифровая химическая лаборатория, благодаря которой юные Менделеевы "химичат" на самом современном уровне.

В сызранском лицее на средства нефтяников оборудован кабинет физики: проведен капремонт, закуплена новая учебная мебель. Для интерактивности на занятиях приобретен проектор, а для кабинета биологии закупили микроскопы.

В Губернском колледже открыли новый многофункциональный спортивный зал. Специально под эти цели отремонтировали помещение и установили около 15 тренажеров для кардио и силовых тренировок.

А на территории школы № 3 благодаря финансовой поддержке СНПЗ появилась многофункциональная спортплощадка. Доступная не только для школьников, но и всех жителей одного из самых густонаселенных районов Сызрани.