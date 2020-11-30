Нацпроект "Демография" помогает школьному учителю Елене Шабановой стать юристом

В этом году 865 жительниц Самарской области подключились к уникальной программе: при поддержке регионального минтруда они могут бесплатно повысить квалификацию или даже получить новую специальность. Программа в рамках нацпроекта "Демография" рассчитана на мам, находящихся в декретном отпуске или воспитывающих дошколят. В числе тех, кто воспользовался такой возможностью, - учитель изобразительного искусства самарской школы №124 Елена Шабанова.

"В моей жизни многие события - дело случая. Поэтому я научилась доверять обстоятельствам, которые в конечном итоге приводят к лучшим решениям, открывают новые возможности", - рассказывает Елена Шабанова. Поводов для такого "фатализма" у нее и правда много. Кто знает, как сложилась бы судьба нашей героини, если бы в 1980-е в школу, где училась Елена Шабанова, не пришла новая учительница рисования. Она стала для Елены не просто педагогом и классным руководителем, а "проводником" в профессиональное будущее.

"Сложно сказать, чем Валентина Алексеевна меня "зацепила". Конечно, она была замечательным педагогом, но, скорее всего, я оценила тогда ее душевные качества. Думаю, если бы она преподавала математику, я тоже стала бы математиком!" - рассказывает Елена Шабанова.

Появление нового классного руководителя совпало с открытием художественной школы №2 на Заводском шоссе. Вдохновленные уроками Валентины Алексеевны, многие ребята прошли обучение в художественной школе. Но для Лены Шабановой эти занятия оказались не временным увлечением. Окончив "художку", она поступила в училище имени Петрова-Водкина.

Путь в профессию был не самым простым. Рубеж 1980-1990 годов - время тотального дефицита. И художники это ощутили в полной мере: в свободной продаже не было красок и кистей, резиновый клей приходилось выпрашивать в обувных мастерских, а за рейками для подрамников "охотились" возле заводских цехов, откуда выбрасывали ненужные деревяшки. "Зато это опыт на всю жизнь! - улыбается Елена Шабанова. - Сейчас половину того, что предлагают в художественных магазинах, я могу сделать своими руками".

Программа обучения в художественном училище фактически не затрагивала педагогическую науку. Елену это вполне устраивало: по ее признанию, она была настолько скромной девушкой, что стеснялась даже передать деньги за проезд в трамвае. Какое там - стоять перед целым классом "разбойников"! Но судьба распорядилась иначе. Уже первый опыт работы был связан с детьми. Мама однокурсницы работала в театре кукол художником и пригласила Елену в помощники - расписывать декорации. А когда пришло время устраиваться на работу, на помощь снова пришла Валентина Алексеевна.

Елена Шабанова рассказывает об этом так: "Мы ехали с Валентиной Алексеевной в трамвае, и тут она вспомнила, что поблизости - школа №124. Предложила зайти туда. Удивительно, но меня, без всякого опыта, тут же взяли! Буквально на следующий день дали класс, причем одиннадцатый - разница в возрасте с некоторыми учениками составляла всего три года. Даже опомниться времени не было - уже дети рядом, прозвенел звонок на урок, нужно что-то делать… И с 1995 года эта школа стала для меня главной работой и вторым домом".

Со всем, что касается творчества, у выпускницы худучилища проблем не было. А вот педагогические приемы приходилось осваивать в "боевых" условиях. И то, как быстро это происходило, опять доказывает неслучайность выбора Елены Шабановой. Скорее всего, ей даже помогло, что по специальности на тот момент она не была педагогом. Стараясь восполнить этот пробел, она давала ребятам намного больше, чем предполагала стандартная школьная программа. Выпускники, поступавшие в творческие вузы, потом с удивлением говорили: "Елена Александровна, нам на втором курсе архитектурного такие задания дают, какие мы в пятом классе выполняли!"

Мечта о втором, юридическом образовании стала зарождаться у будущей участницы нацпроекта как раз во время работы в школе. Учителю приходится иметь дело с большим количеством документов. Подготовить ребенка к олимпиаде, оформить победившего на олимпиаде ученика как участника программы для одаренных детей, вывезти класс на экскурсию за город - уже собирается целая папка! Так что юридическое образование отнюдь не помешает. Во время своего первого декретного отпуска Елена даже организовала группу друзей, которых "замотивировала" на получение второго высшего образования. Сама тогда поучиться не смогла, но - "судьба все равно вывезет, куда надо"!

Со временем необходимость в юридических знаниях только усиливалась. Некогда робкая девушка превратилась в общественницу и активистку. Как и положено "фаталисту", без каких-либо усилий со своей стороны. "Стоит прийти на любое собрание - и вот уже меня выбрали! Вроде и молчала, и сидела на заднем ряду, но в какой-то момент вдруг предлагают мою кандидатуру. И все за!" - улыбается Елена. Так она стала профсоюзным деятелем, членом комиссии по трудовым спорам, старшей по дому, председателем общественного совета микрорайона. Эти ответственные общественные должности все настойчивее требовали юридических знаний.

Исполнить давнюю мечту помогла очередная "случайность". После рождения второго ребенка Елена листала ленту в "Инстаграме" и увидела объявление о программе Минтруда. Мамам маленьких детей предлагали бесплатно освоить новую специальность - для большей уверенности в будущем. Отправила заявку, все еще сомневаясь, что из затеи что-нибудь выйдет. Но вскоре перезвонили из министерства, подробно объяснили, какие документы нужно собрать и отправить по электронной почте (практически все были у Елены дома под рукой), успокоили и заверили, что все получится. А уже через несколько недель начались занятия.

"До сих пор не верю, что так легко, просто и бесплатно могу получать новую специальность! - делится эмоциями Елена. - Сначала из-за пандемии занимались онлайн. Для мам, у которых маленькие дети, это очень удобно. Постепенно начались и очные занятия, но тоже по удобному графику. Удивлена, на каком серьезном уровне ведется обучение. Преподаватели - известные юристы - дают много примеров из практики… Это явно не для галочки! Организаторы не забывают даже ставить на столы воду и стаканчики - вроде мелочь, а приятно".

На занятиях Елена Шабанова особенно интересуется защитой авторских прав и смежными темами. В свое время она стала "штурманом" женского клуба творчества "Белая ворона". Как всегда, случайно: привела сына готовиться к школе, а другие мамы попросили провести занятие по обучению живописи для взрослых. Быстро набралась группа, потом к делу подключились другие опытные преподаватели. "Белая ворона" выросла, стала мастерской, которую поддерживают Творческий союз художников России и Союз дизайнеров России. Сейчас есть много идей, как развиваться дальше. И свидетельство о профессиональной переподготовке, которое Елена Шабанова получит как участник нацпроекта "Демография", поможет мастерской сделать новый шаг вперед. Правда, сама Елена в подробности не вдается: "Счастье любит тишину, поэтому пока всех секретов раскрывать не буду. Но новые знания, полученные в ходе обучения, совершенно точно пригодятся!"

Уверены, что так и будет. Ведь в жизни Елены Шабановой ничто не происходит случайно.