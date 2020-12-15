Стремление к профессиональному развитию: Лариса Таловыря оценила возможности нацпроекта "Демография" и хочет продолжить участие в нацпроектах

Может ли специалист с большим опытом, который сразу после вуза начал заниматься крупными проектами, всего за пару недель выйти на новый профессиональный уровень? Лариса Таловыря, главный технолог ООО "Самарские коммунальные системы", отвечает на этот вопрос утвердительно - да, может! В этом году по приглашению областного минтруда она прошла обучение по программе "Управление проектами". Участие в нацпроекте "Демография" помогло по-новому взглянуть на привычную работу.

Трубы, насосы, фильтры… Сложно предположить, что все это заинтересует девушку, выбирающую будущую профессию. Как признается Лариса Таловыря, в старших классах у нее действительно еще не было четкого представления, куда идти учиться. Вдохновил пример родителей: оба работали в "Водоканале" - отец начальником очистных сооружений на насосно-фильтровальной станции №1, мама - технологом, потом инженером. Их опыт помог Ларисе сделать первые шаги в "семейной" профессии.

"Отец постоянно работал со строительным институтом, студенты приходили к нему на практику, и он хорошо знал, как готовят инженеров. Можно сказать, он и направил мои мысли в нужном направлении. Вообще трудовые династии - это очень хорошо, всегда есть к кому обратиться за советом, за знаниями. Когда я писала диплом, меня буквально подвели к каждой трубе, которая упоминалась в моей работе. Не секрет, что в вузах мало практики, там больше теории. А я уже тогда понимала, о чем конкретно речь, что такое фильтр или отстойник, знала, как они выглядят. Поэтому мне было очень просто разработать и защитить диплом", - рассказывает Лариса Таловыря.

Получив в Куйбышевском инженерно-строительном институте диплом по специальности "Водоснабжение и водоотведение", Лариса Таловыря пришла в дирекцию капитального строительства "Самараводоканала" (с 2011 года эта организация работает под названием "Самарские коммунальные системы") и включилась в большие проекты.

"Вот тут стало по-настоящему интересно! - рассказывает Лариса Алексеевна. - В то время было много крупных строек, в том числе за счет федерального бюджета. Мы ездили на объекты, решали разные вопросы с главным архитектурным управлением, выбирали проектировщиков… А когда сдаешь готовый объект госкомиссии, получаешь огромное удовлетворение от хорошо сделанной работы! Так что любовь к профессии пришла очень быстро, практически сразу".

С первого взгляда может показаться, что стройки шли легко и просто. На самом же деле "простых" объектов не бывает. Лариса Таловыря занималась переносом водопроводных сетей из-под строящихся станций метро, возведением "с нуля" насосно-фильтровальной станции № 3 на левом берегу реки Самары, другими масштабными сооружениями. А чем крупнее проект, тем больше возникает вопросов.

"Ни один проект не дается легко, приходится в рабочем порядке постоянно находить технические решения. Бывает, что прокладываем трассу - и натыкаемся на какие-то кабели, которые не были отмечены в проекте, хотя он вроде бы согласован и утвержден всеми инстанциями. На картинке все красиво, а когда начинаешь копать - картина уже другая. В больших проектах задействована информация от множества разных организаций. Кто-то не совсем корректно произвел съемку местности, кто-то вовремя не предоставили информацию в контролирующие органы. Все зависит от того, насколько качественно выполнены предпроектные работы. Наша задача - следить, чтобы при всех "неожиданностях" работы были завершены качественно и в срок", - делится Лариса Алексеевна.

Проектная работа включает много текучки. Еще на "бумажном" этапе нужно проверить, все ли корректно с точки зрения технологий, при необходимости внести замечания и коррективы - к примеру, они могут касаться мощности оборудования, марок насосов, характеристик приборов. Потом - контроль строительства, участие в заседаниях рабочих комиссий проекта. За годы работы с водопроводными сетями Лариса Таловыря получила огромный опыт, который помог занять ключевую должность главного технолога компании. Но это зачастую была "тактика", а на новом этапе потребовалась стратегия.

Дело в том, что "Самарские коммунальные системы" начали реализацию большой инвестиционной программы, включающей модернизацию сооружений и строительство новых - в частности, для обработки промывной воды. Уже идет реконструкция городских очистных канализационных сооружений. Главному технологу потребовалось структурировать знания, направить свой опыт в нужное русло, чтобы грамотно и быстро достигать нужных результатов. Поэтому приглашение Минтруда отправить на повышение квалификации сотрудников в возрасте 50+ (при этом затраты на обучение предприятие компенсирует из бюджета) поступило очень своевременно.

"Нас пригласили к участию в программе "Управление проектами" в рамках нацпроекта "Демография". От нашего предприятия набралось двадцать специалистов, фактически целая институтская группа. Это люди, которые имеют непосредственное отношение к строительству и модернизации", - рассказывает Лариса Алексеевна.

Очные занятия проходили на базе Самарского государственного экономического университета по схеме "учеба + работа" - в первой половине дня команда "СКС" изучала теорию и разбирала тематические кейсы, во второй - возвращалась к выполнению служебных обязанностей. И, как быстро выяснилось, одно другому только помогало.

"Особенно полезным было то, что все кейсы были привязаны к нашей сфере деятельности, имели практическую ценность. Например, я разрабатывала проект реконструкции станции ультрафиолетового обеззараживания сточной воды. Занятия проводил Валерий Куприянов - тоже практик с большим опытом работы в крупных международных проектах. С его помощью мы разбирали каждый проект "по косточкам", было очень интересно! - рассказывает Лариса Таловыря. - После обучения многое встало на свои места, знания выстроились в систему. Было и много нового для технических специалистов. Так, мы изучали психологию управления, узнали, как правильно работать с персоналом, как реагировать на те или иные ситуации, как мотивировать людей. Словом, впечатления от программы только позитивные! Когда мы в компании начинали новую инвестпрограмму, далеко не все было понятным. Сейчас же масштабные планы уже не пугают - есть инструменты для решения любых задач".

Осталось добавить, что сейчас Лариса Алексеевна снова присматривается к программам областного министерства труда: "С удовольствием поучаствовала бы и в других нацпроектах. Это однозначно полезно для любого специалиста, который стремится к профессиональному росту".