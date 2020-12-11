Высоковольтная энергия Максима Чередилина: участники нацпроекта осваивают новые профессиональные сферы

Профессиональный рост может быть как "вертикальным", так и "горизонтальным". Осваивая совершенно новые участки работы, специалист не просто узнает новое. Так, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий ООО "Завод приборных подшипников" Максим Чередилин, получив в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" специальность кабельщика, повысил свой разряд до пятого. Теперь до высшего, 6-го, всего один шаг.

Об истоках своего интереса к электрооборудованию Максим рассказывает с известной долей юмора: "Это очень разнообразная работа - каждый раз ломается что-то новое!" Это может подтвердить любой хозяин: в каждой квартире приходится регулярно менять лампочки или розетки, патроны на люстре или выключатели... Кстати, именно на таком, бытовом уровне Максим Чередилин вместе с отцом еще в школьные годы изучал основы электрики. А в старших классах у него была возможность посмотреть на работу профессионалов. На летних каникулах он устраивался подсобным рабочим на Жигулевский известковый завод в родном поселке Богатырь на Самарской Луке. "Там насмотрелся на электриков - понравилось, как они работают. Решил, что это будет моей профессией", - рассказывает Максим.

После техникума Максим вернулся на ЖИЗ электромонтером. Почти десять лет работал в Богатыре, а несколько лет назад женился и переехал в Самару. Здесь в его трудовой биографии появилось второе предприятие - завод приборных подшипников. Однако до недавнего времени работа мало чем отличалась от "богатырской". "На самом деле у электриков есть много направлений. Например, только у нас на заводе имеются высоковольтное и низковольтное оборудование, участок связи, электрообмоточный участок. И везде работают специалисты своего профиля, которые специально изучали это. Если электрик с одного направления придет на другое, он однозначно сразу не разберется", - поясняет Максим.

Ситуация изменилась, когда на заводе приборных подшипников освободилось место кабельщика. Специалиста для закрытия этой вакансии искали среди своих. Так Максиму Чередилину "в силу производственной необходимости" предложили снова учиться. Сделать этот шаг вперед помог нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", в рамках которого областное министерство труда компенсирует затраты предприятий на переподготовку нужных специалистов. Занятия шли два месяца, первый заняла теория, второй - практика.

"Обычно электрики учатся не по какому-то графику, а "по факту", когда приходит какое-нибудь новое оборудование и нужно его осваивать. В моем случае было немного иначе. Я изучил фактически совсем новое направление, - рассказывает Максим. - Во время обучения видел даже такие высокочастотные кабели, какие на нашем заводе пока не используются. Но это однозначно была полезная информация. Я хоть представляю теперь, как они выглядят. Если закупим такие, уже знаю, как их разделывать".

Практику электрики проходили в Самарской сетевой компании. Здесь изучали уже не столько оборудование, сколько приемы работы с ним. У каждого специалиста свои методы, даже просто сделать разрез кабеля можно по-разному. Участники нацпроекта посмотрели на работу квалифицированных кабельщиков и смогли понять, как самим будет удобнее выполнять те или иные операции.

Самым ответственным при новой специальности для Максима Чередилина стало подавать команды машинисту экскаватора, который копает траншею при замене или укладке кабеля. "Тут главное - точно "наводить" машину, ведь рядом может быть проложено десять разных кабелей и даже больше. Они находятся под землей, это обычная практика и для предприятий, и для жилых домов. Сейчас к каждому дому проведено несколько кабелей, чтобы в случае аварии не оставить людей без электричества. Получается, что весь город пронизан кабелями! Поэтому бывает сложно точно выйти на нужный. Также в процессе работы важно смотреть, чтобы в кабель не попала влага (например, если идет дождь). Высоковольтные кабели хорошо впитывают влагу и потом могут снова "стрельнуть". Не будешь аккуратным - через пару дней придется все начинать заново", - поясняет Максим.

На высоковольтном участке, куда после обучения определили Максима, сейчас работают шесть электриков различного профиля. Основных задач у них, по сути, две: плановые производственные работы (в том числе модернизация оборудования - например, замена масляных выключателей, которые в ходу уже полвека, но более безопасные вакуумные) и ликвидация ЧП. Увы, "вечного" оборудования не существует, со временем из строя выходит все, включая кабели. В этом случае все зависит от характера поломки. Иногда кабельщики-спайщики (их на предприятии двое) справляются сами, иногда работает весь участок. "Работоспособность оборудования нужно восстанавливать быстро. Тут мы обычно "делаем, пока не сделаем" - можем и задержаться на работе. Но обычно речь идет о плановом профилактическом ремонте", - рассказывает Максим.

"Какие профессиональные качества вы считаете главными для электрика?" - спрашиваем участника нацпроекта.

"Очень важны внимательность и аккуратность. И умение не торопиться, даже если нужно быстро ликвидировать какое-либо ЧП. Не проверишь все дважды - опять может произойти авария", - считает Максим.

С того момента, как Максим Чередилин переквалифицировался в кабельщики, прошло уже достаточно времени, чтобы обсудить конкретные результаты участия в программе Минтруда. Максим успел не только перейти на новый участок, но и повысить разряд - сейчас он электрик 5-го разряда. Соответственно, выросла и зарплата. Теперь до высшего, шестого, остался всего один шаг.

"Конечно, планирую его сделать, - говорит Максим. - Не на всех предприятиях в штатном расписании есть электрики шестого разряда. У нас на заводе можно расти. И если для этого нужно будет снова учиться - сделаю это с удовольствием!"