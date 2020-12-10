"Новый уровень" Ларисы Щеголенковой: нацпроект "Демография" помог акушеру-гинекологу освоить амбулаторную практику

В рамках нацпроекта "Демография" работают несколько программ. Одна из них предназначена для специалистов в возрасте от 50 лет - они могут повышать свою квалификацию, получать актуальные знания. А предприятия, где работают участники этой программы, - возмещать затраты на обучение из бюджетных средств. В 2020-м в Самарской области такой возможностью уже воспользовались 1800 человек, всего за год пройдут обучение 2850 сотрудников 111 предприятий. Образовательные программы не ограничиваются пределами региона. Так, Лариса Щеголенкова, заведующая акушерским физиологическим отделением клинического госпиталя ИДК, прошла курс, где экспертами выступили ведущие московские специалисты.

Желание стать врачом появилось у будущей участницы нацпроекта не сразу. Окончив музыкальную школу, она мечтала профессионально играть на скрипке. Но впереди были старшие классы, серьезные учебные предметы, и музыка ушла на второй план. Более поздняя идея - стать кинооператором (описание этой интересной профессии Лариса нашла в сборнике для поступающих в вузы) - тоже осталась мечтой. Зато на подготовку к медицинскому институту ушел весь десятый класс.

"У нас в семье не было врачей, это не традиция, как часто бывает. Просто в один момент я подумала, что кому-то будет нужно лечить бабушку и дедушку, маму с папой. По сути, решение пойти в мединститут было продиктовано заботой о здоровье близких", - рассказывает Лариса Щеголенкова.

Несмотря на подготовку, поступить с первого раза не удалось. Недобрала баллы из-за химии: подумала, что на экзаменах не могут дать настолько сложную задачу, и решила ее другим, простым способом - хотя могла бы и так, как ждали члены приемной комиссии. Досадная промашка! Но отступать Лариса не собиралась. Готовясь ко "второму заходу", пошла работать в клиники мединститута. С таким опытом стать студенткой оказалось уже проще. Да и в мысли стать врачом Лариса утвердилась окончательно и бесповоротно.

Первые курсы заняла общая подготовка, изучение лечебного дела. А на старших курсах, когда пришло время выбирать специализацию, Лариса решила стать акушером-гинекологом. "Курс по акушерству у нас читали великолепные преподаватели, было очень интересно. К тому же на четвертом курсе я сама уже ждала ребенка, так что специальность оказалась близкой и по сугубо личным причинам", - объясняет Лариса Щеголенкова.

А вот декретного отпуска у Ларисы не было - нужно было учиться! "Лекции, конечно, я слушала не все, переписывала их у друзей. А на практику ездила между кормлениями малыша. Из-за этого не удалось получить красный диплом - поставили тройку по оперативной хирургии. Но сложилось так, что именно хирургией я и занимаюсь всю жизнь!" - рассказывает Лариса Щеголенкова.

Сразу после вуза у Ларисы начались "боевые дежурства". После интернатуры она осталась работать в роддоме № 2 при больнице имени Калинина (сейчас это перинатальный центр СОКБ им. Середавина). В составе акушерской бригады вместе с анестезиологом ездила по всей области - в Отрадный, Чапаевск, Сызрань, Шигоны…

"Сейчас возрождают санитарную авиацию, чтобы оказывать помощь в районах; у нас тогда вертолета не было, ездили на машине, но мы называли это "вылетами", - улыбается Лариса Щеголенкова. - Наши бригады вызывали, если сталкивались с тяжелыми случаями. На местах даже технологически иногда не получается оказывать нужную помощь. Требуется либо оперировать на месте, либо транспортировать пациентов в Самару. Специалисты из областного центра помогали выбрать нужную тактику. Но мы не просто консультировали, а часто сами делали операции".

"Летучая бригада" дала опыт работы в любых условиях - было сложно угадать заранее, с чем столкнешься, приходилось действовать по обстановке. Пару раз, по признанию Ларисы Петровны, были такие случаи, что хотелось "залезть под стол и забыть клятву Гиппократа". Но когда после двух-трех часов операции анестезиолог докладывал, что функции организма больного пришли в норму, приходило понимание, что удалось реально спасти человеку жизнь.

"Насколько быстро почувствовали, что ваша тройка по оперативной хирургии превратилась в пятерку?" - интересуемся у участницы нацпроекта.

"Конечно, не всех ставят в такие "летучие бригады". Я попала туда потому, что многому научилась у коллег из больницы Калинина. Мы до сих пор общаемся, консультируемся, там очень сильный коллектив, - отвечает Лариса Петровна. - Но, наверное, только лет через десять я поняла, что жизнь выучила меня на пятерку. Когда коллеги приглашают тебя в операционную помогать, осознаешь, что все-таки чего-то достигла. Опыт работы в хирургии очень пригодился и в акушерстве - теперь за операционным столом чувствуешь себя свободно, можешь не только принять роды, но и провести сопутствующие операции".

Вместе с мастерством пришло и понимание того, что нужно развиваться, двигаться дальше. Областная больница с большим потоком пациентов давала опыт, но вместе с тем создавала ощущение "дня сурка", постоянного повторения пройденного. Поэтому Лариса решила освоить новую сферу - и принять предложение о смене места работы.

В областном кардиодиспансере ее ждали пациенты, которые редко встречались в больнице имени Калинина. Вроде то же акушерство, те же роды - но нужно не просто сохранить жизнь и здоровье мам и новорожденных, а подчас сразу сделать операцию и малышу, чтобы он рос дальше без врожденной патологии сердца. Это совсем другая специфика. Чтобы освоиться в новых условиях, приходилось учиться всеми доступными способами.

"Как говорят, опыт - на кончиках пальцев. Поэтому самое важное - учиться у старших коллег, - рассказывает Лариса Щеголенкова. - Конечно, из каждой поездки в Москву привозили кипы книг. А еще раз в пять лет в обязательном порядке проходили курсы повышения квалификации, это были так называемые циклы обучения. Я на месяц-другой ездила в Москву, занималась в таких ведущих учреждениях, как Национальный исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова или на профильной кафедре РУДН. Там преподают люди, которые знают о новейших исследованиях в разных странах мира, ты всегда привозишь оттуда больше теоретической и практической информации".

Со временем система повышения квалификации медицинских работников изменилась - сейчас на место долгим курсам раз в пять лет пришли ежегодные программы развития. Но и теперь нужно периодически совершать "большой прыжок" вперед. С этим Лариса Щеголенкова столкнулась, когда пришла - снова по приглашению коллег - в клинический госпиталь ИДК.

"Когда я пришла в ИДК, здесь еще шла стройка, - рассказывает Лариса Петровна. - Но поскольку меня пригласили заведовать отделением, было интересно создавать его с нуля. Организационная работа для меня была новой: в роли руководителя я бывала лишь периодически - например, когда замещала коллег на время их отпуска. А здесь самой довелось стать руководителем. И знаний потребовалось намного больше".

Возможность получить их появилась благодаря поддержке областного министерства труда, занятости и миграционной политики. Программа повышения квалификации для специалистов, перешагнувших 50-летний рубеж, позволяет выбрать обучающие курсы в разных форматах - и онлайн, и оффлайн. Так медики могут общаться с московскими экспертами, не оставляя рабочее место.

"Для меня самой интересной частью курса стало изучение амбулаторной практики. Прежде я этим почти не занималась: акушер-гинеколог принимает роды, а амбулаторный врач ведет пациента в течение многих месяцев, это гораздо более длительный процесс. Поскольку у нас в ИДК это совмещено, мне было важно понять, как строится работа амбулаторного врача. В определенном смысле для меня это новый уровень. На курсе мы разбирали конкретные клинические случаи, сейчас проще выбирать тактику ведения пациентов", - делится Лариса Щеголенкова.

Благодаря опыту, который Лариса Щеголенкова получила "на кончиках пальцев", на свет появились тысячи здоровых малышей. Теперь у Ларисы Петровны есть новый опыт - руководства отделением в одном из самых современных медицинских учреждений Самарской области. И знания, позволяющие строить дальнейшие планы профессионального развития - уже самостоятельно, чтобы и в будущем оставаться "на гребне волны". Как и привыкли медики.