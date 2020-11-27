Председатель правительства России поздравил сотрудников ИНК с юбилеем предприятия

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников ООО "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) с 20-летием деятельности предприятия.

"За эти годы вы смогли достичь больших результатов, пройти огромный путь - от небольшого предприятия до крупного холдинга. Сейчас ИНК - один из самых крупных независимых производителей углеводородного сырья в стране, который занимается геологическими исследованиями, разведкой и добычей нефти и газа в Восточно-Сибирском регионе", - говорится в поздравлении.

Михаил Мишустин отметил, что с каждым годом "Иркутская нефтяная компания" активно развивается, открывает новые месторождения, внедряет инновационные методы для интенсификации добычи, улучшает политику в сфере экологии. Благодаря активному сотрудничеству ИНК с предприятиями со всего мира претворяются в жизнь крупные инфраструктурные проекты, строятся современные заводы.

Проекты "Иркутской нефтяной компании" дают нужный стимул развитию городов северных регионов, способствуют устойчивому росту экономики Восточной Сибири. И, вне сомнений, меняют жизнь населения в лучшую сторону. Здесь открываются дополнительные рабочие места, возводятся дороги, жилые здания, медорганизации, школы и детсады. "Достижения ИНК стали возможными благодаря эффективной политике менеджмента компании, четкой и слаженной работе ее персонала. Не сомневаюсь, что ответственное отношение к своей деятельности, целеустремленность и в перспективе станут залогом вашего успеха", - подчеркнуто в поздравлении председателя правительства России. Глава правительства пожелал работникам предприятия успеха, крепкого здоровья и благополучия.

ООО "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) выступает одним из крупнейших частных производителей углеводородного сырья в РФ. Она занимается геологическим исследованием, разведкой и разработкой 50 участков недр в Иркутской области, Республике Якутия и Красноярском крае. Компания была учреждена в 2000 году иркутскими бизнесменами, ее главные акционеры - председатель совета директоров Николай Буйнов и гендиректор Марина Седых. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком региона, головной офис зарегистрирован в Иркутске.