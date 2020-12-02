Тольяттинские депутаты предложили забрать у театра "Колесо" здание бывшей "Пирамиды"

Депутаты тольяттинской городской думы рекомендовали городской администрации расторгнуть договор безвозмездного пользования здания и земельного участка на ул. Свердлова, 11А с драматическим театром "Колесо" им. Дроздова. Об этом сообщается на сайте тольяттинской городской думы.

Ранее бывший кинотеатр, а позднее развлекательный центр "Пирамида", на стыке проспекта Степана Разина и ул. Свердлова, был передан театру "Колесо". Планировалось, что здание станет "новой сценой", а его финансирование будет вестись из вышестоящих бюджетов. Однако на 2021 год таких планов нет, в связи с чем парламентарии выступили с инициативой вернуть объект, оцененный в 115 млн. рублей, в собственность города.