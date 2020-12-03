Самарский "Союз-2" со спутниками "Гонец" стартовал с Плесецка

Ракета-носитель "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк, сообщает tass.ru со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — отметили в военном ведомстве.

Ракета стартовала в 04:14 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракета "Союз-2.1б" взята на сопровождение наземными средствами ВКС.

"Стартовавшая сегодня, 3 декабря, в 04:14 (мск) с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время вывела на расчетные орбиты блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и разработанную в интересах Минобороны России служебную платформу наноразмерного космического аппарата "ЭРА-1", — сообщили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.

Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск был успешно проведен 25 октября 2020 года.