Самарский марафон "Сокольи горы" стал лауреатом премии Russian Event Awards 2020

По итогам национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 в номинации "Лучшее спортивно-туристическое событие" II место занял самарский лыжный марафон "Сокольи горы".

Всего в 2020 году на соискание IX Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Финал премии состоялся в Екатеринбурге. Лыжный марафон "Сокольи горы", как и в прошлом году, занял 2 место.