Самарский марафон "Сокольи горы" стал лауреатом премии Russian Event Awards 2020

По итогам национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 в номинации "Лучшее спортивно-туристическое событие" II место занял самарский лыжный марафон "Сокольи горы".
Всего в 2020 году на соискание IX Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Финал премии состоялся в Екатеринбурге. Лыжный марафон "Сокольи горы", как и в прошлом году, занял 2 место.
Лыжный марафон "Сокольи горы" ежегодно проходит в Самаре на УСЦ "Чайка". В 2018 году самарский зимний марафон стал полноправным членом всероссийской серии Russialoppet. Главная миссия соревнований — это не только развитие лыжного движения, но и событийного туризма по России. В 2020 году в марафоне принимали участие рекордное количество спортсменов — мероприятие посетило около 900 человек из 6 стран, 48 регионов России и 161 города.