16 стартапов тестируют свои разработки на инфраструктуре Группы "Интер РАО"

15 — 16 декабря 16 инновационных компаний выйдут на финальную презентационную сессию Акселератора "Энергия". Финалистов определил экспертный комитет из 13 топ-менеджеров Группы "Интер РАО". С сентября проекты проходят тестирование своих разработок на пилотных площадках Группы "Интер РАО" для подтверждения работоспособности и эффективности своего решения.
Финалисты ведут разработки в области роботизации процессов, искусственного интеллекта, машинного зрения, интернета вещей, виртуальной реальности и аналитики. На итоговой презентационной сессии им надо будет продемонстрировать результаты тестов. Лучшие проекты смогут приступить к детальной адаптации разработок под требования функционального заказчика и энергетического рынка в целом, а также претендовать на финансовую поддержку в размере до 10 млн руб. от Фонда "Энергия без границ".
Всего в Акселератор поступило 225 заявок от разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Перми и других городов. 89 проектов было отобрано в результате оценки проектов внешними экспертами. Внутренние эксперты Группы "Интер РАО" отобрали 33 проекта для участия в Экспертном комитете. По результатам проведения Экспертного комитета 16 проектов приступили к тестированию:
1. SKM Market predictor — автоматизированная система оптимизации заявок участников на "рынке на сутки вперед" (РСВ) с помощью сценарного математического моделирования результатов прогноза и подбора оптимальных параметров заявки РСВ.
Пилотная площадка: ООО "Интер РАО — Управление Электрогенерацией"
2. O.Vision — высокопроизводительный биометрический считыватель, использующий технологию идентификации личности с помощью технологии распознавания лиц.
Пилотная площадка: АО "Мосэнергосбыт"
3. AutoFAQ — сервис для роботизации службы поддержки клиентов или сотрудников в цифровых каналах с помощью искусственного интеллекта.
Пилотная площадка: АО "Мосэнергосбыт"
4. ЦеновикPRO — система для комплексной автоматизации процесса управления ценообразованием и цифровизации закупок.
Пилотная площадка: АО "Интер РАО — Центр управления закупками
5. FreshDoc — конструктор документов, который ускоряет процесс создания исходящих юридически значимых документов компании: договоров, исков, доверенностей, корпоративной и тендерной документации.
Пилотная площадка: БКиО ПАО "Интер РАО"
6. RFSens — встраиваемое решение для контроля температуры критически важных точек энергетического оборудования. Решение выполнено на базе пассивных беспроводных датчиков температуры, опрашиваемых по радиоканалу малогабаритным считывателем.
Пилотная площадка: ООО "БГК"
7. WorksPad — мобильное рабочее место, которое позволяет использовать мобильный телефон или планшет на iOS и Android в качестве эффективного и безопасного рабочего места вне офиса: в дороге, в процессе переговоров и совещаний.
Пилотная площадка: БИТ ПАО "Интер РАО"
8. СPS Lab — мониторинг персонала на предприятии с помощью умных часов, сенсоров и датчиков, для обеспечения безопасности и увеличения эффективности труда.
Пилотная площадка: ООО "КВАРЦ Групп"
9. ARPort SafetyVR — симуляторы в виртуальной, дополненной реальности и онлайн для обучения производственным навыкам и безопасному выполнению работ.
Пилотная площадка: ЧОУ ДПО "Центр корпоративного обучения"
10. PROTECTOR — умный браслет промышленного применения с функционалом навигации и биометрии, позволяющий снизить вероятность чрезвычайных ситуаций на производстве.
Пилотная площадка: ООО "КВАРЦ Групп"
11. Doczilla — платформа для подготовки типовых и сложных уникальных документов, которая в несколько раз ускоряет подготовку документов и их согласование, сокращает сроки закрытия сделок, исключает ошибки в документах.
Пилотная площадка: БКиО ПАО "Интер РАО"
12. Vizor Labs — автоматизированная система на базе компьютерного зрения, которая осуществляет профилактику по соблюдению персоналом требований техники безопасности, ношения СИЗ и предотвращает случаи производственного травматизма, а также снижает риски возникновения аварийных случаев, имеющих техногенные последствия, вызванные неправильной работой персонала.
Пилотная площадка: ООО "БГК"
13. ЮРРОБОТ — платформа по автоматизации взыскания и анализу задолженностей с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта.
Пилотная площадка: ПАО "Саратовэнерго"
14. Enreport — облачная платформа, оптимизирующая поведенческие стратегии на энергорынках для генерирующих компаний, потребителей энергоресурсов и энергоснабжающих организаций.
Пилотная площадка: ООО "Интер РАО — Управление Электрогенерацией"
15. Itorum MR повышает эффективность систем технического обслуживания. С помощью AR-очков помогает клиентам удаленно ремонтировать оборудование, обучать персонал и экономить.
Пилотная площадка: ООО "Интер РАО — Инжиниринг"
16. Voltaware — неинтрузивный мониторинг нагрузки позволяет распознать отдельные электроприборы во время их работы и создать профиль помещения, чтобы впоследствии управлять его энергопотреблением.
Пилотная площадка: АО "Мосэнергосбыт"
Для участников акселератора также доступны и консультации с экспертами PwC в России из области инноваций и цифровизации в энергетике.
Организатором Акселератора выступает Фонд "Энергия без границ". Индустриальный партнёр — "Интер РАО". Оператор программы — компания YellowRockets в партнерстве с PwC в России.