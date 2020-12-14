16 стартапов тестируют свои разработки на инфраструктуре Группы "Интер РАО"

15 — 16 декабря 16 инновационных компаний выйдут на финальную презентационную сессию Акселератора "Энергия". Финалистов определил экспертный комитет из 13 топ-менеджеров Группы "Интер РАО". С сентября проекты проходят тестирование своих разработок на пилотных площадках Группы "Интер РАО" для подтверждения работоспособности и эффективности своего решения.

Финалисты ведут разработки в области роботизации процессов, искусственного интеллекта, машинного зрения, интернета вещей, виртуальной реальности и аналитики. На итоговой презентационной сессии им надо будет продемонстрировать результаты тестов. Лучшие проекты смогут приступить к детальной адаптации разработок под требования функционального заказчика и энергетического рынка в целом, а также претендовать на финансовую поддержку в размере до 10 млн руб. от Фонда "Энергия без границ".

Всего в Акселератор поступило 225 заявок от разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Перми и других городов. 89 проектов было отобрано в результате оценки проектов внешними экспертами. Внутренние эксперты Группы "Интер РАО" отобрали 33 проекта для участия в Экспертном комитете. По результатам проведения Экспертного комитета 16 проектов приступили к тестированию:

1. SKM Market predictor — автоматизированная система оптимизации заявок участников на "рынке на сутки вперед" (РСВ) с помощью сценарного математического моделирования результатов прогноза и подбора оптимальных параметров заявки РСВ.

Пилотная площадка: ООО "Интер РАО — Управление Электрогенерацией"

2. O.Vision — высокопроизводительный биометрический считыватель, использующий технологию идентификации личности с помощью технологии распознавания лиц.

Пилотная площадка: АО "Мосэнергосбыт"

3. AutoFAQ — сервис для роботизации службы поддержки клиентов или сотрудников в цифровых каналах с помощью искусственного интеллекта.

Пилотная площадка: АО "Мосэнергосбыт"

4. ЦеновикPRO — система для комплексной автоматизации процесса управления ценообразованием и цифровизации закупок.

Пилотная площадка: АО "Интер РАО — Центр управления закупками

5. FreshDoc — конструктор документов, который ускоряет процесс создания исходящих юридически значимых документов компании: договоров, исков, доверенностей, корпоративной и тендерной документации.

Пилотная площадка: БКиО ПАО "Интер РАО"

6. RFSens — встраиваемое решение для контроля температуры критически важных точек энергетического оборудования. Решение выполнено на базе пассивных беспроводных датчиков температуры, опрашиваемых по радиоканалу малогабаритным считывателем.

Пилотная площадка: ООО "БГК"

7. WorksPad — мобильное рабочее место, которое позволяет использовать мобильный телефон или планшет на iOS и Android в качестве эффективного и безопасного рабочего места вне офиса: в дороге, в процессе переговоров и совещаний.

Пилотная площадка: БИТ ПАО "Интер РАО"

8. СPS Lab — мониторинг персонала на предприятии с помощью умных часов, сенсоров и датчиков, для обеспечения безопасности и увеличения эффективности труда.

Пилотная площадка: ООО "КВАРЦ Групп"

9. ARPort SafetyVR — симуляторы в виртуальной, дополненной реальности и онлайн для обучения производственным навыкам и безопасному выполнению работ.

Пилотная площадка: ЧОУ ДПО "Центр корпоративного обучения"

10. PROTECTOR — умный браслет промышленного применения с функционалом навигации и биометрии, позволяющий снизить вероятность чрезвычайных ситуаций на производстве.

Пилотная площадка: ООО "КВАРЦ Групп"

11. Doczilla — платформа для подготовки типовых и сложных уникальных документов, которая в несколько раз ускоряет подготовку документов и их согласование, сокращает сроки закрытия сделок, исключает ошибки в документах.

Пилотная площадка: БКиО ПАО "Интер РАО"

12. Vizor Labs — автоматизированная система на базе компьютерного зрения, которая осуществляет профилактику по соблюдению персоналом требований техники безопасности, ношения СИЗ и предотвращает случаи производственного травматизма, а также снижает риски возникновения аварийных случаев, имеющих техногенные последствия, вызванные неправильной работой персонала.

Пилотная площадка: ООО "БГК"

13. ЮРРОБОТ — платформа по автоматизации взыскания и анализу задолженностей с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта.

Пилотная площадка: ПАО "Саратовэнерго"

14. Enreport — облачная платформа, оптимизирующая поведенческие стратегии на энергорынках для генерирующих компаний, потребителей энергоресурсов и энергоснабжающих организаций.

Пилотная площадка: ООО "Интер РАО — Управление Электрогенерацией"

15. Itorum MR повышает эффективность систем технического обслуживания. С помощью AR-очков помогает клиентам удаленно ремонтировать оборудование, обучать персонал и экономить.

Пилотная площадка: ООО "Интер РАО — Инжиниринг"

16. Voltaware — неинтрузивный мониторинг нагрузки позволяет распознать отдельные электроприборы во время их работы и создать профиль помещения, чтобы впоследствии управлять его энергопотреблением.

Пилотная площадка: АО "Мосэнергосбыт"

Для участников акселератора также доступны и консультации с экспертами PwC в России из области инноваций и цифровизации в энергетике.

Организатором Акселератора выступает Фонд "Энергия без границ". Индустриальный партнёр — "Интер РАО". Оператор программы — компания YellowRockets в партнерстве с PwC в России.