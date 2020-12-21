В Самарской области новые мастерские, созданные по нацпроекту "Образование", помогут сократить число безработных

В Самарской области на базе новых мастерских, оборудованных в рамках нацпроекта "Образование", могут обучаться все жители, пострадавшие от последствий распространения коронавируса. Это предприниматели и наемные работники, которые в связи с пандемией потеряли работу или значимую часть дохода. Им предоставляется возможность бесплатно и в сжатые сроки получить новую, востребованную на рынке труда специальность.

Всего за полгода на базе Самарского государственного колледжа сервисных технологий дополнительную профессию приобрели более чем 200 человек, 35% из них выбрали поварское дело.

"Программа рассчитана на 144 часа, за этот период желающим дается возможность получить базовые навыки повара и, соответственно, сдав демонстрационный экзамен, получить документ, так называемый "скиллс-паспорт", - рассказывает заведующий отделением общественного питания Самарского государственного колледжа сервисных технологий Наталья Коломенцева.

"Наши лаборатории оснащены современным оборудованием, которое используется на предприятиях общественного питания. Оно позволяет сократить время приготовления блюд и сохранить пищевые качества продуктов. Кроме того, выпускники приобретают навыки, за счет которых они смогут в дальнейшем без проблем трудоустроиться", - отмечает мастер производственного обучения Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Ольга Беспалова.

Десять новых мастерских оборудованы в 2020 году в колледжах Самарской области в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Пять из них, посвященные поварскому, швейному, парикмахерскому делу, графическому дизайну и гостиничному сервису, находятся в Самарском государственном колледже сервисных технологий. На их создание было направлено 30,5 млн рублей из федерального, регионального бюджетов и средств колледжа. Мастерские оборудованы по международным стандартам и позволяют готовить профессионалов, востребованных на рынке труда.

Подготовка первоклассных специалистов среднего звена - важная часть стратегии лидерства Самарской области. В прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова на модернизацию учреждений среднего профессионального образования было выделено более 250 млн рублей. Работа продолжается и в рамках национального проекта "Образование". В его рамках в будущем году планируется переоснастить еще восемь мастерских в двух колледжах Самарской области.