Баскетбольная "Самара" обыграла "Новосибирск" - 94:68

Реализация трехочковых позволила "Самаре" увезти победу из Новосибирска — 94:68.

Несколько минут соперники прошли вровень. К середине стартового периода "Самара" была чуть впереди — 11:9 (все очки у нашей команды набрали Александр Лавников и Артемс Бутянковс). А затем произошел обмен результативными рывками: на ускорение сибиряков 9:0 гости ответили еще более мощно: 10:0 — и 21:18 за минуту до завершения четверти.

Позволив сибирякам пару раз сравнять счет, благодаря попаданиям Максима Дыбовского и Антона Глазунова "Самара" во второй десятиминутке вновь оторвалась — 31:23. И вновь не удержала лидерства: за три минуты до большого перерыва хозяева повели 33:34. Но все-таки наша команда ушла на перерыв с минимальным преимуществом: 40:37 после трехи Антона Глазунова.

С дальнего попадания капитана началась и третья четверть. Чуть позже из-за дуги отметился и Владимир Пичкуров, неудержимый Глазунов попал со средней, а Игорь Смыгин заработал "3+1" и положил еще одну треху — стремительным ударом гости получили "+17" (57:40). И хотя хозяева к концу периода вышли из "спячки", самарцы удерживали комфортный перевес — 63:51.

Едва началась заключительная десятиминутка, Игорь Смыгин и Максим Дыбовский двумя подряд дальними выстрелами окончательно нокаутировали оппонента. Но и это было еще не все! Самарские снайперы продолжали атаковать с фантастическим КПД: до конца матча в цель пришлись попытки от того же Игоря Смыгина, а так же от Даниила Аксенова и Виктора Кашина. 16 из 27 трехочковых оказались точными — против такого напора "Новосибирску" было, конечно не устоять.

94:68 — "Самара" завершает турне в отличном настроении.