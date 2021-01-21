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На ледовых площадках Самары работают тренеры-общественники

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы, желающие отточить мастерство фигурного катания или обучиться игре в хоккей, могут обращаться за помощью к тренерам-общественникам.

Ледовая площадка на территории самарской общеобразовательной школы № 37 в Железнодорожном районе доступна и для катающихся горожан и для поклонников хоккея. Профессиональный тренер Никита Круглов проводит здесь занятия дважды в неделю и любой желающий может присоединиться к тренировкам на свежем воздухе. А в теплое время года тренер проводит занятия по футболу, волейболу, баскетболу и другим игровым видам спорта.

Руководство школы обеспечивает занимающихся техническими ресурсами для заливки катка и предоставляет ребятам отдельное отапливаемое помещение для подготовки к началу тренировок.

Тренер-общественник Светлана Серединская работает по программе оздоровительного фигурного катания уже более 30 лет. Занятия инструктор по спорту проводит в Куйбышевском районе на площадке для отдыха жителей "Новый Рубеж" в выходные дни — субботу и воскресенье.

Сейчас среди воспитанников тренера дети младшего школьного возраста, но занятия могут посещать и взрослые поклонники фигурного катания. Кроме того, на площадке проходят тренировки и соревнования по хоккею среди старших групп занимающихся.

Работу тренеров-общественников курируют администрации внутригородских районов. С перечнем ледовых площадок, за которыми закреплены тренеры, жители могут ознакомиться в районной администрации по месту расположения площадки. Там же они могут узнать и расписание работы тренеров.

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