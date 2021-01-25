В Самаре стартует очередной лыжный марафон "Сокольи горы"

Седьмой самарский лыжный марафон "Сокольи Горы" серии Russialoppet пройдет с 28 по 21 января в пос. Управленческий, на территории УСЦ "Чайка".

"Трасса марафона будет проходить по кругу с хорошим рельефом: старт от базы Чайки к петлям круга базы "Динамо", - сообщается на сайте "Чайки". Здесь же можно ознакомиться с более подробной информацией, включая схемы кругов.

Программа марафона "Сокольи Горы-2021":

28 января - ночная лыжная гонка "Сокольи Горы". Дистанции 5, 10 км свободным стилем;

30 января - лыжный марафон "Сокольи Горы" серии Russialoppet. Дистанции 10, 17, 34, 51 км свободным стилем;

31 января - лыжный марафон "Сокольи Горы" серии Russialoppet. Дистанции 10, 30 км классическим стилем.

Участникам на пунктах питания будут предложены изотонический напиток, ягодный морс, куриный бульон, сухофрукты. Дистанция 51 км - девять пунктов питания; 34 км - шесть пунктов питания; 17 км - три пункта питания, 10 км - один пункт питания.

Комплексный обед в кафе УСЦ "Чайка" после финиша для участников на 51 км и 34 км свободным стилем и 30 км классическим стилем.

Медаль финишера получит каждый участник соревнований на всех дистанциях.