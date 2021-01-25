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Пожары Происшествия

Из горящего дома на пр. Карла Маркса в Самаре эвакуировали 52 человека

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 января, примерно в 21:05 произошел пожар в доме № 487 на пр. Карла Маркса в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади восемь кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 35 человек, которые ликвидировали возгорание в 21:32.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 71-летний мужчина, а при тушении из здания было эвакуировано 52 человека.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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