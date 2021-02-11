В СамГУПС открыли бренд-зону ОАО "РЖД"

В минувший вторник, 9 февраля, в Самарском государственном университете путей сообщения состоялось официальное открытие новой тематической бренд-зоны компании ОАО "РЖД".

Мероприятие было приурочено к Дню российской науки и прошло в режиме видеоконференции с участием генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. Глава компании поздравил коллектив железнодорожного вуза с праздником и дал старт работе брендированных зон. В мероприятии также приняли участие заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, врио руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Иванов, а также руководители железных дорог. В тот день на связи с руководством компании РЖД были все университетские комплексы железнодорожного транспорта страны.

В ходе совещания были озвучены итоги реализации в 2020 году Программы взаимодействия холдинга РЖД с университетскими комплексами железнодорожного транспорта, также состоялась презентация брендированных аудиторий и новых тренажерных классов в подведомственных вузах.

В СамГУПС в совещании участвовали и.о. ректора университета Максим Гаранин, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, преподаватели и студенты.

Напомним, в январе прошлого года была утверждена программа взаимодействия ОАО "РЖД" с университетскими комплексами железнодорожного транспорта. Программа рассчитана на период до 2025 года и служит важным шагом на пути развития системы отраслевого образования. В течение 2020 года во всех железнодорожных университетах были созданы брендированные пространства для обучения студентов в новом формате. Сегодня в отраслевых вузах по заказу компании обучается свыше 30 тыс. человек.

В СамГУПС специализированная бренд-зона РЖД, оформленная в корпоративном стиле компании (в красно-белой цветовой гамме с использованием логотипа РЖД), включает в себя современную лекционную аудиторию, комфортный коворкинг и уютную рекреацию для свободного времени студентов. Теперь, благодаря самому современному мультимедийному оборудованию, преподаватели смогут более эффективно выстроить учебный процесс. Уже со студенческой скамьи будущие специалисты железнодорожного транспорта смогут почувствовать, что значит быть частью команды РЖД. Кроме того, студенты понимают, какие стратегические проекты им предстоит реализовать и какие возможности для личностного роста они получают уже на этапе обучения.

Новая техника в лабораторных классах дает возможность студентам детально смоделировать все аспекты организации движения поездов, а также подготовиться к решению актуальных профессиональных задач. Приоритетной задачей ОАО "РЖД" и отраслевых вузов остается создание благоприятных условий для учебы, работы и самореализации молодежи.

Уже в новом учебном семестре "прописку" в бренд-зоне РЖД получат Студенческое научное общества (СНО) СамГУПС, Центр развития карьеры и целевого обучения, другие научные подразделения вуза.

"Компания заинтересована в качественном обучении будущих специалистов и вносит свой вклад в улучшение образовательного процесса. Отраслевые вузы были и будут надежной опорой ОАО "РЖД", - отметил Олег Белозеров.

По словам заместителя министра транспорта Владимира Токарева, отраслевые вузы всегда составляли костяк системы железнодорожного образования России. В части целевой подготовки кадров компания РЖД является лидером национального масштаба, а благодаря грамотно выстроенному взаимодействию с вузами железнодорожного транспорта отрасль обеспечена квалифицированными кадрами. Программа взаимодействия до 2025 года - уникальный пример, как должно выстраиваться взаимодействие между вузами и реальным сектором экономики. "Бренд-зоны в отраслевых вузах - это прямые инвестиции в будущее, ведь главной ценностью любой организации является человеческий капитал", - подчеркнул Владимир Токарев.

На 2021 год в части реализации Программы взаимодействия ОАО "РЖД" с университетскими комплексами железнодорожного транспорта запланирована совместная разработка новых образовательных программ по строительным и IT-направлениям, проведение оценки профессиональных компетенций преподавателей, а также создание брендированных пространств РЖД в отраслевых колледжах и техникумах.

В завершении встречи руководители компании РЖД и министерства транспорта поблагодарили всех участников совещания за плодотворную работу и пожелали успехов в продвижении инноваций и технологий на обновленных площадках вузов.

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев поздравил коллектив университета с открытием брендированного пространства, новыми возможностями для студентов и преподавателей.

Как пояснил и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, на этой неделе на площадке бренд-зоны состоится выездное заседание комитетов Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационных технологиям и связи, комитета по образованию и науке и комитета по местному самоуправлению совместно с представителями научного сообщества и представителями исполнительной власти. Кроме того, в бренд-зоне будет развернута выставка студенческих научных проектов в области транспорта, в коворкинге пройдет круглый стол по вопросам развития отраслевого транспортного образования и науки в постпандемийную эпоху. Также в рамках празднования Дня российской науки в коворкинге состоится мастер-класс по формированию компетенций обучающихся на основе гибридных образовательных технологий будущего с использованием геймификации обучения.

А в марте на площадке бренд-зоны РЖД в СамГУПС состоится традиционная открытая лекция руководителя Куйбышевской магистрали Вячеслава Дмитриева для студентов.