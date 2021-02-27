В 2021 году туристический маршрут "Жигулевские выходные" получит федеральную поддержку в рамках формирующегося нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Об этом сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов на заседании комитета гудбумы по культуре, спорту и молодежной политике.

Артур Абдрашитов рассказал, что в 2020 году маршрут "Жигулёвские выходные" признан брендовым маршрутом Самарской области и включен в перечень федеральных брендовых маршрутов (их всего девять в стране), благодаря чему в 2021 году регион получит федеральную поддержку в рамках формирующегося нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В рамках маршрута "Жигулевские выходные" в течение четырех дней туристы смогут отведать волжскую кухню, пройти по экологическим тропам Самарской Луки, посетить купеческую Сызрань, заняться активными видами отдыха на акватории Жигулевского моря в Тольятти, а также увидеть объекты автомобильного гиганта страны.

По словам Артура Абдрашитова, задача круглогодичного маршрута - познакомить туриста с регионом и замотивировать его на возвращение сюда вновь для более подробного знакомства с понравившимися локациями и объектами.