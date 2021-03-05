16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций Педагогам дошкольного образования в Самарской области прибавят зарплату На областном родительском собрании обсудили школьное питание Минобр РФ не смог вернуть 170 млн руб. за разработку Самарского университета Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Образование Общество

Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аспирант 1 курса Самарского государственного аграрного университета Матвей Орлов внесен в Реестр рекордов России в редакции международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд".

Он стал рекордсменом в номинации "Самое большое количество научных публикаций студента". Достижением Матвея Орлова стали 136 зарегистрированных из 136 сделанных публикаций. Основные публикации студента связаны с темой биотехнологий и ветеринарной медицины.

При установлении мирового рекорда по данным Реестра рекордов России в редакции международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" рекордсмен получает международный сертификат.

Каждый сертификат содержит уникальный QR-код со встроенной ссылкой на страницу рекордсмена на портале "Интеррекорд", с помощью которого можно убедиться в подлинности сертификата.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4