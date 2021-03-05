Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций

Аспирант 1 курса Самарского государственного аграрного университета Матвей Орлов внесен в Реестр рекордов России в редакции международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд".

Он стал рекордсменом в номинации "Самое большое количество научных публикаций студента". Достижением Матвея Орлова стали 136 зарегистрированных из 136 сделанных публикаций. Основные публикации студента связаны с темой биотехнологий и ветеринарной медицины.

При установлении мирового рекорда по данным Реестра рекордов России в редакции международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" рекордсмен получает международный сертификат.

Каждый сертификат содержит уникальный QR-код со встроенной ссылкой на страницу рекордсмена на портале "Интеррекорд", с помощью которого можно убедиться в подлинности сертификата.