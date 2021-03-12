Физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне" отметил 90-летний юбилей

В системе физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" зарегистрированы рекордные 14,5 млн жителей страны, среди них почти 350 тыс. - жители Самарской области.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, каждый третий житель Советского Союза от 10 до 60 лет являлся участником комплекса, а значок ГТО носила половина жителей страны. Сейчас знаки отличия получили 4,4 млн человек по всей стране. В Самарской области в базе системы зарегистрировано 346,6 тыс. жителей региона, 45 тыс. человек прошли тесты и получили знаки отличия — 18 975 золотых, 16 911 серебряных, 9171 бронзовых.

"За последние 7 лет к комплексу ГТО присоединилось 14,5 млн человек. Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта "Демография" мы построили в российских парках и скверах 1128 площадок. Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году построить более 650 таких площадок. И за счёт этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажерами. За два года в Самарской области было построено 15 таких объектов.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что в каждом регионе страны созданы центры тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса. В России уже работают 2,6 тыс. центров тестирования ГТО.

"Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в "Дни ГТО", все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности", — сообщил министр.

Центры тестирования ГТО Самарской области становились финалистами Национальной спортивной премии. В 2017 году — региональный оператор комплекса ГТО (ГАУ СО "ОЦСМ"), в 2019 году — муниципальное учреждение "Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск", в 2020 году — центр тестирования городского округа Кинель.

Ежегодно центрами тестирования Самарской области проводятся до 2000 мероприятий по оценке выполнения нормативов испытаний ГТО, в том числе более 350 соревнований по многоборью ГТО

"Комплекс ГТО направлен на развитие массового спорта, и наша задача — привлечь к физической активности как можно больше граждан разных возрастов, показать на примере ГТО, что занятия физической культурой и спортом напрямую способствуют укреплению здоровья людей", — почеркнул Олег Матыцин.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в России к 2030 году планируется увеличить количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.