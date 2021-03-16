В Самарской области стартовал региональный этап гимнастрады

В Самарской области стартовал масштабный соревновательный марафон "Здоровые дети — здоровая Россия" — гимнастрада. Его проводит международная академия спорта Ирины Винер-Усмановой.

Это общероссийский фестиваль гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений. В нем могут принять участие команды любых спортивных и образовательных организаций. Гимнастрада проводится в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Цель проекта — популяризация здорового образа жизни, продвижение занятий гимнастикой и формирование сборной команды России для участия в международном финале гимнастрады. Решение о проведении в Самарской области гимнастрады было принято по итогам встречи губернатора Дмитрия Азарова с президентом всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой.

К участию в региональной гимнастраде приглашаются команды физкультурно-спортивных и образовательных организаций, спортивных секций, клубов по месту жительства, а также корпоративные спорткоманды Самарской области. Возраст участников — от 5 до 28 лет.

Гимнастрада проводится в следующих номинациях: "Общая гимнастика" (показательные композиции команд, занимающихся по программам общефизической подготовки и начальной спортивной подготовки), "Гимнастические виды спорта" (гимнастика художественная, эстетическая и спортивная, акробатика, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте), "Танцевальный марафон" (современные танцевальные направления: брейк-данc, хип-хоп и др., спортивные танцы, народная и классическая хореография, восточные танцы). Состав команды — от 10 участников.

Первый этап пройдет в заочном формате до 31 марта. Участники должны подготовить видеоролик показательного выступления в соответствии с требованиями регламента и направить его в оргкомитет. Лучшие команды выступят во втором очном этапе 13 и 14 апреля в УСЦ "Грация" (Самара, ул. Физкультурная, 116). Сильнейшие команды отправятся в Москву на всероссийский финал, который пройдет с 17 по 21 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Всемирная гимнастрада проводится раз в четыре года под эгидой международной федерации гимнастики, Россия ни разу не принимала участие в этих соревнованиях. Общероссийская гимнастрада позволит провести отбор лучших коллективов страны, которые будут готовиться к участию во Всемирной гимнастраде 2023 года (Амстердам).

Подробная информация по проведению и участию в Гимнастраде — здесь.