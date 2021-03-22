Леонид Клейн выступит в Тольяттинском государственном университете

23 марта гостем Тольяттинского государственного университета (ТГУ) станет известный филолог и бизнес-лектор Леонид Клейн. Он прочитает лекцию "Культура как бизнес-кейс" и станет модератором дискуссии о развитии лидерских качеств и командной работе. Открыта онлайн-регистрация на оба мероприятия.

Филолог, радиоведущий, бизнес-лектор, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ расскажет в ТГУ о том, как классические литературные произведения Гоголя, Толстого, Лескова и других российских писателей и поэтов помогают нам принимать управленческие решения, развивать в себе лидерские качества. "Культура как бизнес-кейс" — это отличное подспорье для проведения переговоров и мощный ресурс для личностного роста. После лекции запланирована дискуссия "Как победить с командой", где Леонид Клейн выступит модератором.

Лекция Леонида Клейна, построенная по принципу литературоведческого психоанализа, поможет слушателям открыть новые актуальные смыслы в знакомых текстах, лучше понять себя, современные события и процессы. В его переосмыслении классические тексты представляются более яркими и убедительными, чем бизнес-литература и истории успеха мировых корпораций.

Начало выступления — 23 марта в 10:10 в актовом зале Тольяттинского госуниверситета (ул. Белорусская, 14, 2-й этаж).

После лекции — в 14:00 — запланирована дискуссия "Как победить с командой", где гость ТГУ выступит модератором.

В опорном ТГУ действует масочный режим и ограничение по количеству офлайн-слушателей — 200 человек. Лекция будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Тольяттинского госуниверситета.

Дискуссия будет транслироваться по ссылке. Зарегистрироваться онлайн на лекцию Леонида Клейна и дискуссию "Как победить с командой" можно здесь.