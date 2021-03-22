16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ростех предлагает самарским студентам-авиастроителям мотивационные выплаты 52 самарских школьника представят регион на Всероссийской олимпиаде В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ В Самаре 19 марта распределят свободные места в детские сады В Приволжье после реконструкции открылась школа

Образование Общество

Леонид Клейн выступит в Тольяттинском государственном университете

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 марта гостем Тольяттинского государственного университета (ТГУ) станет известный филолог и бизнес-лектор Леонид Клейн. Он прочитает лекцию "Культура как бизнес-кейс" и станет модератором дискуссии о развитии лидерских качеств и командной работе. Открыта онлайн-регистрация на оба мероприятия.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Филолог, радиоведущий, бизнес-лектор, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ расскажет в ТГУ о том, как классические литературные произведения Гоголя, Толстого, Лескова и других российских писателей и поэтов помогают нам принимать управленческие решения, развивать в себе лидерские качества. "Культура как бизнес-кейс" — это отличное подспорье для проведения переговоров и мощный ресурс для личностного роста. После лекции запланирована дискуссия "Как победить с командой", где Леонид Клейн выступит модератором.

Лекция Леонида Клейна, построенная по принципу литературоведческого психоанализа, поможет слушателям открыть новые актуальные смыслы в знакомых текстах, лучше понять себя, современные события и процессы. В его переосмыслении классические тексты представляются более яркими и убедительными, чем бизнес-литература и истории успеха мировых корпораций.

Начало выступления — 23 марта в 10:10 в актовом зале Тольяттинского госуниверситета (ул. Белорусская, 14, 2-й этаж).

После лекции — в 14:00 — запланирована дискуссия "Как победить с командой", где гость ТГУ выступит модератором.

В опорном ТГУ действует масочный режим и ограничение по количеству офлайн-слушателей — 200 человек. Лекция будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Тольяттинского госуниверситета.

Дискуссия будет транслироваться по ссылке. Зарегистрироваться онлайн на лекцию Леонида Клейна и дискуссию "Как победить с командой" можно здесь.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4