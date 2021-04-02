Евгений Чудаев подвел итоги двухлетней работы на посту министра

Бывший министр строительства Самарской области Евгений Чудаев подвел итоги двухлетней деятельности. Информацию об этом он разместил в Twitter минстроя.

Евгений Чудаев отметил, что за прошедшие два с половиной года ведомство проделало масштабную работу по всем направлениям.

"Организована работа по формированию нового инвестиционного цикла строительства, направленного на достижение национальной цели по вводу жилья. Создана база для привлечения в регион федеральных застройщиков. Мы достигли увеличения темпов восстановления прав обманутых дольщиков. Программа расселения аварийного жилого фонда на территории Самарской области в 2019–2021 годах реализуется с опережением планов. Внедрена системная работа по управлению строительством бюджетных объектов на региональном уровне", — перечислил бывший министр.

По его мнению, достижение результатов стало возможным благодаря совместной слаженной работе правительства Самарской области.

"Отдельную благодарность хотелось бы выразить коллегам по отрасли. В результате трудовой деятельности на данном посту мной получен колоссальный опыт работы, который я рассчитываю применить в дальнейшем на благо родного региона", — заключил он.

Напомним, Евгений Чудаев, возглавивший ведомство в декабре 2018 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию накануне. Оно было подписано 1 апреля.

Сейчас врио министра назначен Сергей Пичушкин, находящийся на посту замминистра.