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Министр строительства Евгений Чудаев ушел в отставку

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам источника, знакомого с ситуацией, губернатор Дмитрий Азаров уже подписал постановление о прекращении трудового договора с Чудаевым. Документ датирован 1 апреля.

Фото: Архив «ВН»

Другим постановлением врио министра назначен Сергей Пичушкин, занимающий пост замминистра.

Напомним, Евгений Чудаев возглавил минстрой в декабре 2018 года. До того он руководил девелоперской компаний "Древо", принадлежащей его отцу.

Сергей Пичушкин занял пост заместителя министра в апреле 2019 года. Он является победителем конкурса "Лидеры России"-2019. Сообщалось, что он работал в сфере строительства, где прошел путь от плотника-бетонщика и инженера по техническому надзору до руководителя строительством футбольной арены "Нижний Новгород".

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