Министр строительства Евгений Чудаев ушел в отставку

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам источника, знакомого с ситуацией, губернатор Дмитрий Азаров уже подписал постановление о прекращении трудового договора с Чудаевым. Документ датирован 1 апреля.

Другим постановлением врио министра назначен Сергей Пичушкин, занимающий пост замминистра.

Напомним, Евгений Чудаев возглавил минстрой в декабре 2018 года. До того он руководил девелоперской компаний "Древо", принадлежащей его отцу.

Сергей Пичушкин занял пост заместителя министра в апреле 2019 года. Он является победителем конкурса "Лидеры России"-2019. Сообщалось, что он работал в сфере строительства, где прошел путь от плотника-бетонщика и инженера по техническому надзору до руководителя строительством футбольной арены "Нижний Новгород".