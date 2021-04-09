16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самаратранснефть-Терминал" планирует достроить НПЗ во втором полугодии "Транснефть — Приволга" завершает ликвидацию последствий выхода нефти на нефтепроводе в Саратовской области Долги генподрядчика Николаевского НПЗ хотят взыскать с "Абсолют Банка" АО "Самаранефтегаз" увеличило число участков добычи углеводородов Юбилейная 50-миллионная тонна нефти получена на одном из месторождений АО "Самаранефтегаз"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело учение на ГПС "Тингута" в Волгоградской области

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие на головной нефтепродуктоперекачивающей станции (ГПС) "Тингута" в Волгоградской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка персоналом действий по ликвидации условного выхода нефтепродуктов в резервуарном парке станции и устранению последствий отказов оборудования.

По сценарию в резервуарном парке ГПС "Тингута" произошел условный выход нефтепродукта через люк-лаз на первом поясе резервуара объемом 20 тысяч куб. м. Оператор своевременно оповестил пожарную часть и диспетчерские пункты, произвел технологические переключения запорной арматуры на резервуаре. Прибывшая на место поисковая группа уточнила причину "выхода" нефтепродукта.

По прибытии на станцию бригады аварийно-эксплуатационных служб приступили к ликвидации аварийного выхода нефтепродуктов, убрали замазученность в каре резервуара, демонтировали крышку люка-лаза и заменили уплотнительный элемент.

В рамках тренировки также отрабатывались сценарии, связанные с неисправностью оборудования. В частности, специалисты восстановили напряжение после "однофазного замыкания на землю в сети 6 кВ", устранили "неисправности" сбросного пружинного предохранительного клапана и нашли неисправность в интерфейсном канале. Кроме того, вводные были дополнены заданием по оказанию первой медицинской помощи условно пострадавшим.

Учения проведены в рамках специально разработанной программы по оперативному реагированию в условиях ЧС. В мероприятии участвовали более 80 человек. В ходе тренировки использовано свыше 30 единиц специализированной техники и оборудования, в том числе автокраны, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, нефтесборщики, а также контрольно-измерительные приборы, радиостанции, средства пожаротушения и индивидуальной защиты.

Члены наблюдательной комиссии положительно оценили работу сотрудников подразделений АО "Транснефть - Приволга". Все мероприятия, предусмотренные КУТЗ, выполнены в полном объеме и в регламентные сроки.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2