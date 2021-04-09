АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие на головной нефтепродуктоперекачивающей станции (ГПС) "Тингута" в Волгоградской области.

Цель — отработка персоналом действий по ликвидации условного выхода нефтепродуктов в резервуарном парке станции и устранению последствий отказов оборудования.

По сценарию в резервуарном парке ГПС "Тингута" произошел условный выход нефтепродукта через люк-лаз на первом поясе резервуара объемом 20 тысяч куб. м. Оператор своевременно оповестил пожарную часть и диспетчерские пункты, произвел технологические переключения запорной арматуры на резервуаре. Прибывшая на место поисковая группа уточнила причину "выхода" нефтепродукта.

По прибытии на станцию бригады аварийно-эксплуатационных служб приступили к ликвидации аварийного выхода нефтепродуктов, убрали замазученность в каре резервуара, демонтировали крышку люка-лаза и заменили уплотнительный элемент.

В рамках тренировки также отрабатывались сценарии, связанные с неисправностью оборудования. В частности, специалисты восстановили напряжение после "однофазного замыкания на землю в сети 6 кВ", устранили "неисправности" сбросного пружинного предохранительного клапана и нашли неисправность в интерфейсном канале. Кроме того, вводные были дополнены заданием по оказанию первой медицинской помощи условно пострадавшим.

Учения проведены в рамках специально разработанной программы по оперативному реагированию в условиях ЧС. В мероприятии участвовали более 80 человек. В ходе тренировки использовано свыше 30 единиц специализированной техники и оборудования, в том числе автокраны, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, нефтесборщики, а также контрольно-измерительные приборы, радиостанции, средства пожаротушения и индивидуальной защиты.

Члены наблюдательной комиссии положительно оценили работу сотрудников подразделений АО "Транснефть - Приволга". Все мероприятия, предусмотренные КУТЗ, выполнены в полном объеме и в регламентные сроки.