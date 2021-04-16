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Самарская область заняла 5-е место в стране по получению госуслуг в электронной форме

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область занимает 5 место в стране по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате.

Это обусловлено активной работой по реализации программы "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" предоставление социально значимых госуслуг в электронном виде должно значительно увеличиться. Запись в детский сад, оформление льгот и пособий будет происходить без дополнительных заявлений, лишних бумаг и походов по инстанциям.

"От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую — жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата", — считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На сегодняшний день в регионе сформированы базовые ресурсы для дальнейшего развития данной сферы.

Подать заявление в Самарской области можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг (). Так, за 1 квартал 2021 года жители Самарской области подали более 9,5 тыс. заявлений.

"Самыми популярными услугами стали "Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним", "Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)", оказываемые министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, — доля заявлений по этим услугам среди поданных на региональном портале госуслуг составила более  60%, а также "Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области", оказываемая Управлением государственной архивной службы Самарской области", — рассказал руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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