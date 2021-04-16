Самарская область заняла 5-е место в стране по получению госуслуг в электронной форме

Самарская область занимает 5 место в стране по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате.

Это обусловлено активной работой по реализации программы "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" предоставление социально значимых госуслуг в электронном виде должно значительно увеличиться. Запись в детский сад, оформление льгот и пособий будет происходить без дополнительных заявлений, лишних бумаг и походов по инстанциям.

"От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую — жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата", — считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На сегодняшний день в регионе сформированы базовые ресурсы для дальнейшего развития данной сферы.

Подать заявление в Самарской области можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг (). Так, за 1 квартал 2021 года жители Самарской области подали более 9,5 тыс. заявлений.

"Самыми популярными услугами стали "Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним", "Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)", оказываемые министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, — доля заявлений по этим услугам среди поданных на региональном портале госуслуг составила более 60%, а также "Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области", оказываемая Управлением государственной архивной службы Самарской области", — рассказал руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.