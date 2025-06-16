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Интернет Транспорт и связь

Целое лето надежного интернета: "Ростелеком" запустил специальное предложение для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" запустил специальное предложение для малых и средних предприятий (МСП): в течение лета новые клиенты — владельцы бизнеса могут подключить услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) со скидкой 50%. Это позволит предпринимателям на выгодных условиях обеспечить свой бизнес стабильным интернетом со скоростью 100 Мбит/с, чтобы сохранять эффективность и качество сервиса даже в периоды сбоев в работе мобильного интернета. Кроме того, предложение поможет сократит расходы на связь в период повышенной деловой активности.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Летний сезон традиционно сопровождается ростом нагрузки в таких сферах, как торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, где работают в основном микро-, малые и средние предприятия. Особенно уязвимыми к перебоям в работе интернета оказываются представители малого бизнеса в ретейле и сфере быстрого питания. Ограниченный бюджет и небольшие торговые площади часто не позволяют им инвестировать в дорогостоящее техническое оснащение и инфраструктуру, поэтому доступ к надежному интернету для таких предпринимателей критически важен.

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов "Ростелекома":

"Надежный интернет становится основой всех ключевых бизнес-процессов — от управления продажами и операционной деятельности до коммуникаций с командой и клиентами. Мы тщательно анализируем вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, и понимаем, насколько критически важна для них стабильность интернет-доступа. Специальное предложение "Ростелекома" поможет малому и среднему бизнесу без дополнительных затрат сохранить фокус на главном — обеспечении непрерывности процессов, безопасности операций и заботе о клиентах, что особенно важно в период высокой деловой активности".

Интернет для бизнеса от "Ростелекома" — надежное решение для предпринимателей, которое обеспечивает высокую скорость, безопасность и защиту от перегрузок и сбоев. Специальное предложение действует до 31 августа 2025 года для всех регионов России, кроме Дальнего Востока. Подробная информация опубликована на сайте компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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