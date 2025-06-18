МТС накрыла сетью LTE Челно-Вершинский район на севере Самарской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети 4G в Челно-Вершинском районе Самарской области. Благодаря строительству здесь десяти новых базовых станций и обновлению телеком-оборудования, устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС стали доступны жителям еще нескольких малых населенных пунктов, где совокупно проживает более 5000 человек.

Сеть LTE от МТС теперь доступна в селах Девлезеркино и Малое Девлезеркино, Каменный Брод, Новое Аделяково, Озерки, Сиделькино, Старое Аделяково, Чувашское Урментьево, Шламка, Чувашское Эштебенькино. Жители этих населенных пунктов теперь без проблем могут пользоваться мобильным интернетом и связью самого высокого качества.

Недалеко от села Давлезеркино, где МТС улучшила связь, находятся главные достопримечательности Челно-Вершинского района — усадьба Шелашниковых и Барский родник. Сейчас туристы приезжают сюда в любое время года за тишиной, уединением и фотографиями. Но когда-то в имении, принадлежавшему дворянскому роду Шелашниковых, кипела жизнь. Дворяне приобрели на землях Челно-Вершинского района угодья и стали крупными землевладельцами. Здесь были разбиты сады и организовано производство напитков. Сейчас на месте усадьбы сохранились стены барского дома, родник, пруд и купальня.

Новое покрытие МТС позволит жителям и гостям района всегда оставаться на связи, делиться фото и видео природных мест, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС есть и в других населенных пунктах района — в Новом Аделяково, Красном Строителе, Красноярихе, Чистовке, Советском Нурлате, Новом Эштебенькино, Зубовке, Заиткино, Малом Нурлате и районном центре — селе Челно-Вершины.

"Жители Челно-Вершинского района очень ждали стабильную связь и надежный мобильный интернет. В рамках большого проекта по развитию сети МТС в Самарской области мы вывели здесь в эфир новые площадки как в крупных селах, так и в малых населенных пунктах. Очень часто в муниципальных районах жизнь кипит вокруг районного центра, но мы всегда понимаем, что связь и мобильный интернет обеспечивают важные социальные функции для жителей сел, ведь в режиме онлайн уже привычно совершаются покупки, оставляются заявки на пособия или запись к врачу. К тому же в Челно-Вершинском районе с его историческим и культурном богатством важно было подумать и о гостях, туристах, которые с большим интересом приезжают в усадьбу Шелашниковых. Чтобы строить маршруты в навигаторе, новое покрытие МТС будет очень кстати", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.