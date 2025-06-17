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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн начал продажу сим-карт в Самокате

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн и онлайн-ритейлер Самокат объявляют о начале сотрудничества, благодаря которому получить SIM-карту стало ещё проще и удобнее.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Теперь жители Москвы могут заказать SIM-карту билайна в приложении и на сайте Самоката с доставкой по клику: при заказе до 19:00 выбранный тариф в тот же день привезут в даркстор, откуда доставят пользователю по клику в удобное время. Такая возможность скоро появится также у пользователей сервиса в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Тюмени.

Владимир Викторов, руководитель направления Телеком в Самокате: "Самокат расширяет ассортимент, предлагая не только продукты питания, но и товары, которые дарят впечатления или могут выручить, если срочно что-то понадобилось. Например, одежду, бьюти-средства, аксессуары для дома, электронику и многое другое. А теперь пользователям стали доступны SIM-карты билайна с доставкой в удобное время по клику".

Кирилл Булгинов, директор по развитию электронной коммерции билайна: "Для нас сотрудничество с Самокатом — это не просто логистическая интеграция. Это выход на одну из самых востребованных цифровых витрин в стране и возможность стать ближе к клиенту, встроившись в его привычный повседневный путь. Мы стремимся сделать подключение к билайну максимально простым — буквально в пару кликов и с доставкой домой".

Благодаря наличию в ассортименте Самоката, билайн получает эффективный канал дистрибуции, а пользователи — ещё один удобный способ подключения без необходимости посещения офиса связи.

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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