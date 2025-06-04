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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самаре выросла скорость мобильного интернета

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Скорость загрузки интернет-данных в устройствах жителей города увеличилась более чем на 10%. МегаФон реализовал в областной столице масштабный проект по техническому тюнингу сети. В результате самарцы получили стабильный сигнал, улучшенное качество звонков и цифровых сервисов.

Работы велись с октября 2024 во всех районах города — от центра до окраин и пригорода. Обновление затронуло жилые кварталы, торговые центры, промышленные предприятия, зоны отдыха и санатории. Отдельное внимание уделили ключевым транспортным узлам — авто- и ж/д вокзалам.

На начальном этапе специалисты провели драйв-тесты и аудит существующего телеком-оборудования. Это позволило определить зоны, требующие оптимизации. Далее инженеры выполнили комплекс работ: настроили радиопараметры, изменили азимуты и углы наклона антенн. Настройки телеком-оборудования были улучшены с учётом изменений в архитектуре и ландшафте города. В результате увеличилась зона покрытия сети, скорость загрузки онлайн-сервисов и эффективность использования частотного ресурса оператора.

"За последний год потребление мобильного интернета в Самаре выросло на 15%. Учитывая развитие городской инфраструктуры и рост спроса на связь, регулярная модернизация сети становится необходимостью. Рациональное использование частотного ресурса — приоритет в таких работах. Правильные настройки помогают разгрузить сети, увеличить скорость скачивания в гаджетах самарцев, а также создать условия для роста числа абонентов в будущем", — прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Гид потребителя

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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