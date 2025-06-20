ПСБ и "Передовые технологии" будут совместно развивать рынок российского телекомоборудования

ПСБ и ООО "Передовые технологии" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, направленное на реализацию совместных проектов по развитию отечественного рынка телекоммуникационного оборудования. Подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Алексей Калинин, председатель совета директоров ООО "Передовые технологии".

В рамках соглашения стороны закрепили возможность участия ПСБ в уставном капитале компании, что позволит банку выйти на рынок российского телекоммуникационного оборудования и совместно с партнером реализовывать технологические проекты по развитию инфраструктуры сетей мобильной телефонии. В частности, сотрудничество банка и "Передовых технологий" будет направлено на разработку собственных российских станций 4G/5G.

"ПСБ поддерживает развитие отечественной промышленности во всех отраслях. Производство российского телекоммуникационного оборудования — сейчас одно из высокоприоритетных направлений для страны, а грамотные инвестиции в инновационные технологии отечественных вендоров уже в ближайшем будущем позволят России обрести полный технологический суверенитет и успешно конкурировать с зарубежными поставщиками. Банк уже несколько лет успешно реализует проекты в рамках импортозамещения, и сотрудничество с "Передовыми технологиями" станет еще одним важным шагом в этой сфере", — сказал Петр Фрадков.

"Импортозамещение в телеком-секторе — это не просто тренд, а необходимость. Наше сотрудничество с ПСБ поможет заполнить эту нишу качественными решениями. Такого рода совместные предприятия позволяют объединять усилия крупных игроков из разных сфер для более эффективного развития технологии. Будем дальше работать над созданием российских станций 4G/5G — это важный шаг для всей отрасли", — отметил Алексей Калинин.