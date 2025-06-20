ПСБ и "Передовые технологии" будут совместно развивать рынок российского телекомоборудования

ПСБ и ООО "Передовые технологии" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, направленное на реализацию совместных проектов по развитию отечественного рынка телекоммуникационного оборудования. Подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Алексей Калинин, председатель совета директоров ООО "Передовые технологии".
В рамках соглашения стороны закрепили возможность участия ПСБ в уставном капитале компании, что позволит банку выйти на рынок российского телекоммуникационного оборудования и совместно с партнером реализовывать технологические проекты по развитию инфраструктуры сетей мобильной телефонии. В частности, сотрудничество банка и "Передовых технологий" будет направлено на разработку собственных российских станций 4G/5G.
"ПСБ поддерживает развитие отечественной промышленности во всех отраслях. Производство российского телекоммуникационного оборудования — сейчас одно из высокоприоритетных направлений для страны, а грамотные инвестиции в инновационные технологии отечественных вендоров уже в ближайшем будущем позволят России обрести полный технологический суверенитет и успешно конкурировать с зарубежными поставщиками. Банк уже несколько лет успешно реализует проекты в рамках импортозамещения, и сотрудничество с "Передовыми технологиями" станет еще одним важным шагом в этой сфере", — сказал Петр Фрадков.
"Импортозамещение в телеком-секторе — это не просто тренд, а необходимость. Наше сотрудничество с ПСБ поможет заполнить эту нишу качественными решениями. Такого рода совместные предприятия позволяют объединять усилия крупных игроков из разных сфер для более эффективного развития технологии. Будем дальше работать над созданием российских станций 4G/5G — это важный шаг для всей отрасли", — отметил Алексей Калинин.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..