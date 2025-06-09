Лучший день: учимся любить понедельник

Думаете, понедельник — безнадежный день? Сегодня самое время доказать вам, что это не так. Вместе с оператором Т2 собрали пять фактов о 9 июня, которые помогут вам начать эту неделю позитивно и бодро.

Рабочая неделя, которую мы встречаем 9 числа, будет одной из самых коротких в этом году — трудиться предстоит всего три дня, при этом 11 числа предпраздничная смена будет сокращенной. А потом можно расслабиться, душевно отпраздновать День России (и даже останется время на то, чтобы просто полежать на пляже).

Погода радует, и это не ирония. В Поволжье неделя начинается с жары и солнца. Пляжный сезон открыт в большинстве городов, поэтому мы понимаем, как вам хочется отложить все дела и поехать на пляж… Но давайте без спешки! Сегодня стоит экономить как нервы, так и деньги. И это возможно с промокодом на поездку на такси или самокате от оператора Т2 в рамках акции "Понедельники".

В офис можно прийти в яркой гавайской рубашке (если у вас нет строгого дресс-кода). И это будет лучший образ для того, чтобы передать настроение короткой рабочей недели — ведь об отдыхе коллеги явно будут думать гораздо чаще, чем о совещаниях.

Кстати, о совещаниях… Практика показывает, что в такие дни, как этот понедельник, они бывают нечасто. Неделя больше подходит для неспешного закрытия текущих задач, а все важные вопросы обычно переносятся на следующую неделю.

А вот что не стоит переносить даже на завтра — так это бонусы от Т2 в рамках акции "Понедельники"! Именно сегодня абоненты могут выбрать три предложения из целого списка офферов и активировать их. Еда, кофе, такси и самокаты, онлайн-доставка, маркетплейсы и развлечения… И всем этим можно делиться с близкими, даже если они не абоненты Т2.

В этом году акция "Понедельники" длится до 16 июня, и эта неделя — предпоследняя. Спешите за выгодой и хорошим настроением, чтобы про этот понедельник точно получилось сказать: "Лучший день!".