Т2 запустила технологию VoWiFi в Самарской области

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на территории Самарской области. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях, высотках или во время поездки за границу.
Компания продолжает развитие собственной инфраструктуры в регионе, повышая качество связи для абонентов. В прошлом году оператор внедрил в Самарской области VoLTE (Voice over LTE), что дало клиентам возможность совершать звонки в сети 4G. Технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации, благодаря чему удалось сократить время на установление соединения между абонентами, улучшить качество звука, стабильность соединения и передачу информации без помех, эха и шумов.
VoWiFi позволяет использовать стандартную Wi-Fi-сеть для звонков в случае, если покрытие мобильной сети отсутствует. Особенно актуальна технология для тех, кто может находиться в подвальных помещениях, на верхних этажах высоток или за рубежом, то есть в местах, где вместо сигнала от операторских сетей для выхода в сеть используется роутер.
Чтобы воспользоваться Voice over Wi-Fi, абоненту следует убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.
Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:
"Т2 расширяет возможности для своих клиентов и предлагает альтернативный канал голосовой связи — звонки через беспроводные сети. Это не только повышает комфорт и доступность общения, но и помогает экономить, оставаясь на связи в любой точке страны и за границей без дополнительных затрат".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..