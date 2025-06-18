Билайн: перед началом каникул продажи умных часов для детей выросли на треть

Детские гаджеты с функцией родительского контроля становятся все более востребованными, подсчитали аналитики розничного бизнеса Билайн. Этому способствует подготовка к каникулам, а также расширение ассортимента и промо-активность.
В мае спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля, свидетельствуют данные Билайн. В апреле динамика была еще выше — +60% относительно марта. В целом, продажи таких устройств в январе–мае этого года увеличились на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном — на 2%. При этом средняя цена такого устройства выросла на 3,6% и составила около 5 240 руб.
За исследуемый период Билайн включил в свой ассортимент два новых бренда Fontel и Leef, которые представили устройства в сегменте "первая цена". Лидерами по продажам стали бренды ELARI, Leef и Geozon.
"Рынок детских устройств продолжает развиваться, появляются новые функции, такие как датчик ультрафиолета, уровень кислорода в крови, голосовой помощник, функция "прослушка" и многое другое, — комментирует Кирилл Ивашёв, директор по коммерции розничного бизнеса Билайна. — Однако самыми востребованными остаются отслеживание местоположения, настройка геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг, защита от незнакомых номеров. Рост продаж в этом сегменте — закономерный результат, и мы продолжим расширять линейку, опираясь на ожидания клиентов".
В свою очередь востребованность детских планшетов, наоборот, снизилась — на 40% в денежном выражении. Это может быть связано с общим спадом на рынке планшетов, а также существенным ростом средней цены (64% год к году).
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..