Билайн: перед началом каникул продажи умных часов для детей выросли на треть

Детские гаджеты с функцией родительского контроля становятся все более востребованными, подсчитали аналитики розничного бизнеса Билайн. Этому способствует подготовка к каникулам, а также расширение ассортимента и промо-активность.

В мае спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля, свидетельствуют данные Билайн. В апреле динамика была еще выше — +60% относительно марта. В целом, продажи таких устройств в январе–мае этого года увеличились на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном — на 2%. При этом средняя цена такого устройства выросла на 3,6% и составила около 5 240 руб.

За исследуемый период Билайн включил в свой ассортимент два новых бренда Fontel и Leef, которые представили устройства в сегменте "первая цена". Лидерами по продажам стали бренды ELARI, Leef и Geozon.

"Рынок детских устройств продолжает развиваться, появляются новые функции, такие как датчик ультрафиолета, уровень кислорода в крови, голосовой помощник, функция "прослушка" и многое другое, — комментирует Кирилл Ивашёв, директор по коммерции розничного бизнеса Билайна. — Однако самыми востребованными остаются отслеживание местоположения, настройка геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг, защита от незнакомых номеров. Рост продаж в этом сегменте — закономерный результат, и мы продолжим расширять линейку, опираясь на ожидания клиентов".

В свою очередь востребованность детских планшетов, наоборот, снизилась — на 40% в денежном выражении. Это может быть связано с общим спадом на рынке планшетов, а также существенным ростом средней цены (64% год к году).