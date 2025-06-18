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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Цифровизация ждет регионы с этнотуризмом

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соглашение о расширении инфраструктуры связи на территории Тувы, развитии туризма и повышении безопасности в городской среде и сфере экономики заключили МегаФон и правительство Республики Тыва. Документ подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава региона Владислав Ховалыг на площадке Петербургского международного экономического форума — 2025.

Ближайшие три года оператор при поддержке правительства Тувы продолжит увеличивать зону покрытия телеком-инфраструктуры в республике: связь и интернет МегаФона впервые появятся в малых труднодоступных населённых пунктах. Кроме того, для повышения качества и надежности сети будут проложены новые волоконно-оптические линии связи, развернуты дополнительные слои LTE, а при необходимости, в отдаленных районах будут задействованы спутниковые каналы связи.

Соглашение также предполагает внедрение новых цифровых решений в различных отраслях экономики, в сфере безопасности и комфорта городской среды. Возможности аналитических инструментов big data МегаФона помогут в развитии туристической инфраструктуры республики.

"Постоянно растущий спрос на качественную связь и быстрый интернет в любом уголке страны бросает МегаФону вызов, поэтому мы продолжаем строить базовые станции и модернизировать существующее телеком-оборудование даже на самых удалённых территориях. Тува — регион с уникальной национальной культурой, красивой самобытной природой и интересной историей, поэтому он так привлекает туристов со всей страны. Наша задача — сделать пребывание путешественников в любой точке республики комфортным и безопасным, а возможности big data помогут региональным властям эффективно развивать туризм и укреплять экономику. Уверен, что благодаря партнерству с правительством мы сможем добиться успехов в реализации всех поставленных задач", — комментирует генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

"Мы заинтересованы в технологической трансформации региона, которая позволит улучшить качество жизни граждан и создать новые возможности для развития экономики. Сегодня мы закрепили договоренности о сотрудничестве на ближайшие три года с МегаФоном — одним из самых популярных операторов связи в нашей республике. В первую очередь соглашение направлено на совместное развитие информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизацию региона. Правительство, в свою очередь, будет оказывать консультационную поддержку и содействовать в реализации пилотных проектов. Мы активно сотрудничаем и с другими операторами связи, ведь наличие мобильного интернета помогает жителям Тувы оперативно и комфортно решать многие вопросы, не выходя из дома", — прокомментировал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

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