Молодые специалисты Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие в научно-практической конференции

Более 250 молодых сотрудников предприятий и организаций, студентов и школьников представили свои лучшие работы и разработки на областной научно-практической конференции "Будущее города — в профессионализме молодых". Мероприятие прошло в онлайн-формате, а его итоги были подведены 13 апреля.

В конференции приняли участие три представителя Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернего предприятия ПАО "НК "Роснефть"). Один из них — Павел Узлов, стал победителем в секции "Работающая молодежь". Тема научной работы молодого специалиста — экономия тепловых ресурсов предприятия за счет модернизации оборудования.

Свои идеи на конференции также представили инженер научно-исследовательского центра предприятия Константин Козлов и начальник отделения Илья Мясников.

Научные разработки и перспективные идеи сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании ранее представили на региональной научно-технической конференции, которая прошла на предприятии, и стали победителями первого этапа. В мае нефтехимики будут представлять свое предприятие на следующем — кустовом этапе конференции ПАО "НК "Роснефть", где свои работы также презентуют победители из других дочерних обществ нефтяной компании. В этом году конференция в очередной раз пройдет в онлайн-формате.

Научно-технические конференции в компании "Роснефть" проводятся ежегодно. По оценке организаторов такой формат является одной из эффективных форм работы с молодежью. Главная цель таких мероприятий вовлечение молодых специалистов в инновационную деятельность, привлечение их к решению производственных задач на благо компании и отрасли.

Выявление специалистов с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом ведется в компании "Роснефть" со "школьной скамьи". Это происходит благодаря развитию системы довузовской подготовки и профессиональной ориентации школьников в профильных "Роснефть-классах". Учащиеся имеют возможность участвовать в различных олимпиадах, конференциях и научных проектах. Так, с 2018 года компания "Роснефть" вместе с образовательным фондом "Талант и успех" и лицеем "Сириус" реализуют образовательную программу для учащихся профильных классов по всей стране.

В 2021 году финалистами программы стали двое представителей "Роснефть-класса" школы № 5, где при поддержке ННК реализуется образовательный проект "школа-вуз-предприятие" — это ученики 10 "А" класса Александра Галынская и Никита Багреев. Ребята вошли в число 108 учащихся "Роснефть-классов" из почти тысячи участников конкурса и стали супер-финалистами.

С 16 апреля стартовал суперфинал, который проходит в онлайн-формате с учетом учебной нагрузки учащихся. Под руководством педагогов лицея "Сириус" школьники примут участие в научно-техническом образовательном квестинаре и разработают проекты по созданию в VR-лабораториуме зала виртуального музея, посвященного истории развития нефтегазовой отрасли. Помимо этого, запланирован пилотный курс лекций, который будут читать педагоги Университетской гимназии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.