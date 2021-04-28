В приоритете: на Сызранском НПЗ охране труда уделяют особое внимание

Ежегодно 28 апреля во многих странах, в том числе и в России, отмечается Всемирный день охраны труда. Вопросы безопасности на рабочих местах на социально ответственных предприятиях всегда в приоритете, тем более в нефтепереработке.
Лидерство в отечественной нефтяной отрасли обязывает "Роснефть" поддерживать высокие стандарты промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Безопасность, сохранение жизни и здоровья людей находятся у компании в безусловном приоритете по отношению к производственным результатам.
Целенаправленно вести работу по направлению Сызранскому НПЗ помогает подтвержденная сертификатами OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015 "Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды". В числе реализуемых мероприятий — модернизация и реконструкция технологического оборудования, устройств и средств аварийной сигнализации и защиты, диагностика и обследование технического состояния оборудования и устройств и т. д.
Сотрудники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты с учетом сезонности и особенностей технологического процесса. В социальном пакете нефтяников — лечебно-профилактическое и ночное питание. На постоянной основе проводятся периодические медицинские осмотры. В числе важных моментов — регулярное обучение и аттестация специалистов в области ПБОТОС, проведение спецоценки условий труда.
В прошедшем году упор был сделан также на выполнение противоэпидемических требований в целях недопущения распространения COVID-19 в коллективе.
Усилия администрации предприятия по обеспечению безаварийной производственной деятельности и безопасных условий труда поддерживает профсоюз, при котором создан и успешно действует институт общественных уполномоченных. Вместе со штатными специалистами по промбезопасности и охране труда они выявляют различные риски и добиваются их устранения.
По итогам прошлого года инженер-конструктор ремонтного производства Анна Нестерова вошла в пятерку лучших общественных инспекторов блока "Нефтепереработка и нефтегазохимия" компании "Роснефть".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее