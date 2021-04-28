В приоритете: на Сызранском НПЗ охране труда уделяют особое внимание

Ежегодно 28 апреля во многих странах, в том числе и в России, отмечается Всемирный день охраны труда. Вопросы безопасности на рабочих местах на социально ответственных предприятиях всегда в приоритете, тем более в нефтепереработке.

Лидерство в отечественной нефтяной отрасли обязывает "Роснефть" поддерживать высокие стандарты промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Безопасность, сохранение жизни и здоровья людей находятся у компании в безусловном приоритете по отношению к производственным результатам.

Целенаправленно вести работу по направлению Сызранскому НПЗ помогает подтвержденная сертификатами OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015 "Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды". В числе реализуемых мероприятий — модернизация и реконструкция технологического оборудования, устройств и средств аварийной сигнализации и защиты, диагностика и обследование технического состояния оборудования и устройств и т. д.

Сотрудники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты с учетом сезонности и особенностей технологического процесса. В социальном пакете нефтяников — лечебно-профилактическое и ночное питание. На постоянной основе проводятся периодические медицинские осмотры. В числе важных моментов — регулярное обучение и аттестация специалистов в области ПБОТОС, проведение спецоценки условий труда.

В прошедшем году упор был сделан также на выполнение противоэпидемических требований в целях недопущения распространения COVID-19 в коллективе.

Усилия администрации предприятия по обеспечению безаварийной производственной деятельности и безопасных условий труда поддерживает профсоюз, при котором создан и успешно действует институт общественных уполномоченных. Вместе со штатными специалистами по промбезопасности и охране труда они выявляют различные риски и добиваются их устранения.

По итогам прошлого года инженер-конструктор ремонтного производства Анна Нестерова вошла в пятерку лучших общественных инспекторов блока "Нефтепереработка и нефтегазохимия" компании "Роснефть".