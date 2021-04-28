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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В приоритете: на Сызранском НПЗ охране труда уделяют особое внимание

СЫЗРАНЬ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно 28 апреля во многих странах, в том числе и в России, отмечается Всемирный день охраны труда. Вопросы безопасности на рабочих местах на социально ответственных предприятиях всегда в приоритете, тем более в нефтепереработке.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Лидерство в отечественной нефтяной отрасли обязывает "Роснефть" поддерживать высокие стандарты промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Безопасность, сохранение жизни и здоровья людей находятся у компании в безусловном приоритете по отношению к производственным результатам.

Целенаправленно вести работу по направлению Сызранскому НПЗ помогает подтвержденная сертификатами OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015 "Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды". В числе реализуемых мероприятий — модернизация и реконструкция технологического оборудования, устройств и средств аварийной сигнализации и защиты, диагностика и обследование технического состояния оборудования и устройств и т. д.

Сотрудники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты с учетом сезонности и особенностей технологического процесса. В социальном пакете нефтяников — лечебно-профилактическое и ночное питание. На постоянной основе проводятся периодические медицинские осмотры. В числе важных моментов — регулярное обучение и аттестация специалистов в области ПБОТОС, проведение спецоценки условий труда.

В прошедшем году упор был сделан также на выполнение противоэпидемических требований в целях недопущения распространения COVID-19 в коллективе.

Усилия администрации предприятия по обеспечению безаварийной производственной деятельности и безопасных условий труда поддерживает профсоюз, при котором создан и успешно действует институт общественных уполномоченных. Вместе со штатными специалистами по промбезопасности и охране труда они выявляют различные риски и добиваются их устранения.

По итогам прошлого года инженер-конструктор ремонтного производства Анна Нестерова вошла в пятерку лучших общественных инспекторов блока "Нефтепереработка и нефтегазохимия" компании "Роснефть".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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