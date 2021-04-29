Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании стали лауреатами конкурса "Профессионал года"

Лаборант химического анализа испытательного центра — управления контроля качества Татьяна Барабанова и аппаратчик газоразделения Павел Емельянов стали лауреатами конкурса "Профессионал года" в этом году.

Конкурс "Профессионал года" проводится ежегодно по инициативе Правительства Самарской области, его цель — повысить престиж рабочих профессий, пропагандировать достижения и передовой опыт. Нефтехимики ежегодно становятся обладателями этого почетного звания.

Павел Емельянов более 33 лет проработал аппаратчиком газоразделения шестого разряда в одном цехе производства сжиженных углеводородов в АО "ННК". В 1987 году он пришел на завод, и самое первое впечатление было сильным — предприятие поражало мощью установок, сложностью процессов, большим количеством оборудования. Молодой аппаратчик быстро освоился и погрузился в изучение регламентирующих документов и приступил к выполнению технологических операций.

Преданность профессии, глубокие знания и мастерство Павла Ивановича признаны руководством предприятия. Он неоднократно был отмечен наградами самого разного уровня. В 2003 году ему было присвоено звание Министерства промышленности, науки и технологий РФ "Почетный химик", в 2019 он был награжден Почетной грамотой Министерства энергетики РФ.

"Наша главная задача — вести технологический режим грамотно и безопасно, — уверен Павел Иванович. — В последние годы уровень безопасности работы установки значительно повысился. После модернизации ЦГФУ-3 в 2014 году вести режим в рамках заданных показателей стало гораздо легче и спокойнее. И домой после смены идешь с чувством морального удовлетворения от проделанной работы. Самые напряженные периоды — это подготовка оборудования к остановке на ремонт и пуск в работу после завершения".

Лаборант химического анализа испытательного центра — управления контроля качества Татьяна Барабанова отмечает сорокалетний юбилей трудового стажа в этом году. Решение связать будущую профессию с химическим производством она приняла еще в школе. Татьяне очень нравилась химия, а опыты и эксперименты вызывали неподдельный интерес. Поступив в Чапаевское техническое училище, на практику во время учебы она пришла в заводскую лабораторию. И сегодня, спустя столько лет ощущение значимости и важности выполняемых задач наполняет каждую рабочую смену Татьяны Федоровны.

"Я не представляю себя на другой работе, — признается Татьяна Федоровна. — И, хотя за десятилетия работы каждый анализ, каждый шаг знаком в мельчайших деталях, сам процесс не приедается, вызывает положительные эмоции. А возможность передать свой опыт и секреты мастерства молодежи служит дополнительным источником сил, дает понимание, что ты нужна своим коллегам, своему заводу".

На протяжении многих лет работы Татьяна Федоровна активно включена в общественную жизнь предприятия: она неоднократно становилась победителем конкурса профессионального мастерства, более 12 лет участвовала в художественной самодеятельности завода, являясь солисткой хора "Русская песня". Как сама признается Татьяна Федоровна, на протяжении всех лет коллектив остается основной сплачивающей силой. Меняются поколения, но остается неизменной атмосфера — понимания, взаимопомощи, дружбы. Это заряжает энергией и желанием работать дальше.