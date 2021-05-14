Главбуха из Самары обвиняют в хищении

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-главбуха организации, обвиняемой в хищении, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, главный бухгалтер ООО "Байкал-Сервис Самара" с июля 2020 г. по июль 2021 г. похитила у организации 546 тыс. руб., перечислив их на свои банковские счета.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения.