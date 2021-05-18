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Туризм Общество

В Саратовской области торжественно открылась "Туриада-2021"

САРАТОВ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 мая, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев принял участие в торжественной церемонии открытия спортивно-туристского лагеря "Туриада".

Фото: фото предоставлено пресс-службой ПФО

В этом году на восьмую "Туриаду" собрались около 500 участников из всех регионов ПФО - победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты вузов, обучающиеся по специальностям, связанным с организацией туристического бизнеса, а также тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке.

Делегацию Самарской области представят члены общественной организации "Самарская областная федерация спортивного туризма" под руководством Рафика Хакимова.

В этом году молодежь Приволжья ждут соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное и командное первенство), а также конкурс туристических маршрутов. Кроме того, в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов.

В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс "Люблю тебя, Приволжье", презентация "Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО", межрегиональный конкурс авторской песни "Музыка сердец", конкурс знаний о туризме.

21 мая состоится торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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