Минпросвещения РФ поддержало заявку Самарской области на строительство школы в Южном городе

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Министерство просвещения РФ поддержало заявку Самарской области на строительство школы на 1500 мест в Южном городе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.