"Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту "Фрегат" с 36 космическими аппаратами OneWeb

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В пятницу, 28 мая, в 20:38:39 по московскому времени с космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту.

Фото: ОДК пресс-служба