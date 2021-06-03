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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания МТС совместно с департаментом туризма министерства культуры Самарской области презентовала в рамках ПМЭФ-2021 цифровую модель Самарской области. Основной задачей совместно разработанной МТС и департаментом туризма интерактивной платформы станет анализ турпотока в Самарскую область и разработка мер по развитию туристической инфраструктуры региона на основе полученных от МТС данных.

Цифровая модель региона строится на основе big data - обезличенных "больших данных" о перемещениях массивов абонентов по территории Самарской области. На основе этой информации можно, в частности, составить тепловые карты о плотности и распределении групп людей на определенной области и в заданном временном периоде, фильтровать пассажиропотоки по социально-демографическим и поведенческим характеристикам, разделять прибывающих в то или иное место туристов на новых и повторных. Функционал платформы, совместно разработанной МТС и департаментом туризма министерства культуры Самарской области, позволяет оценить фактическую численность туристов, прибывших в регион за тот или иной период, составить портрет туриста с основными характеристиками (уровень дохода, регион постоянного проживания, количество дней, проведенных в Самарской области), определить наиболее привлекательные для туристов места на территории региона.

В рамках пилотного этапа использования цифровой модели региона МТС проанализировала данные туристов, посетивших Самарскую область в первой половине мая 2021 года. На длинных майских каникулах в Самарскую область приехало более чем 50 тысяч туристов, причем большинство - из соседних регионов Поволжья. Около трети гостей Самарской области в тот период составили жители Оренбуржья, на втором месте (22%) - туристы из Башкортостана, на третьем (16%) - путешественники из Татарстана. Самарская область оказалась привлекательной в основном для молодежи: почти половина туристов, посетивших регион на майских праздниках, - не старше 35 лет. За время пребывания на территории Самарской области туристы чаще всего посещали Самару, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск.

"Туристический поток в Самарскую область за последние годы значительно вырос. При этом люди стали чаще планировать поездки самостоятельно, арендовать жилье у "частников", перемещаться на автомобилях. Информацию о таких путешественниках невозможно получить привычными методами, используя данные аэропортов или гостиниц, поэтому для получения точной картины о турпотоках в регионе нам необходимы современные цифровые инструменты. Благодаря разработке МТС мы не только располагаем максимально точными данными о перемещениях туристов по территории Самарской области, но и можем решать несколько задач одновременно: строить туристическую инфраструктуру именно там, где она нужна, планировать мероприятия, интересные именно той аудитории, которая едет в нашу область, и ориентировать представителей бизнеса на сервисы, востребованные у туристов в регионе. Также благодаря точным данным мы можем прогнозировать целевые потоки туристов, их предпочтения и выстроить эффективную стратегию продвижения туристского потенциала региона на территории России", - рассказал руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

"МТС уже несколько лет использует big data в своих внутренних процессах и на ее основе предлагает решения для бизнеса и госзаказчиков. Кроме туристической отрасли, обезличенные данные могут использоваться для развития транспортной инфраструктуры и повышения комфортности городских пространств: корректировать графики и маршруты движения общественного транспорта, планировать расширение дорог и строительство объектов социальной инфраструктуры именно там, где они больше всего необходимы. Мы готовы рассмотреть возможность реализации других проектов на основе big data, адаптированных под уникальные задачи и потребности региона", - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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