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Общество

Жители Самарской области смогут отправить архивные письма времен Великой Отечественной войны для видеопроекта KION

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС и входящий в нее онлайн-кинотеатр KION объявляют всероссийский сбор писем времен Великой Отечественной войны для съемки видеопроекта.

Фото: предоставлено МТС

Проект по сбору писем времен Великой Отечественной войны реализуется совместно с Музеем Победы. Архивные и памятные послания, написанные в те времена, станут основой специального видеопроекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала KION "Солдатская мать" о материнской силе духа. Принять участие в проекте может любой житель Самарской области, у которого в семейном архиве остались письма тех времен. Тексты из них прозвучат голосами известных актеров и станут частью новой экспозиции Музея Победы.

Письма для видеопроекта с кратким описанием принимаются по ссылке проекта "Голоса Победы" до 18.04.25.

"В семейных архивах жителей региона всегда есть особые вещи, а в памяти — истории, связанные с родными, участниками тех событий. При помощи цифровых технологий мы можем сохранять память о тех событиях и передавать историю молодым поколениям. Сериал онлайн-кинотеатра KION "Солдатская мать" посвящен всем матерям, которые ждали своих детей с фронта. В основе сюжета лежит история Ефросиньи Семеновой и ее девятерых сыновей", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

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Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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