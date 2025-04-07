Жители Самарской области смогут отправить архивные письма времен Великой Отечественной войны для видеопроекта KION

Цифровая экосистема МТС и входящий в нее онлайн-кинотеатр KION объявляют всероссийский сбор писем времен Великой Отечественной войны для съемки видеопроекта.

Проект по сбору писем времен Великой Отечественной войны реализуется совместно с Музеем Победы. Архивные и памятные послания, написанные в те времена, станут основой специального видеопроекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала KION "Солдатская мать" о материнской силе духа. Принять участие в проекте может любой житель Самарской области, у которого в семейном архиве остались письма тех времен. Тексты из них прозвучат голосами известных актеров и станут частью новой экспозиции Музея Победы.

Письма для видеопроекта с кратким описанием принимаются по ссылке проекта "Голоса Победы" до 18.04.25.

"В семейных архивах жителей региона всегда есть особые вещи, а в памяти — истории, связанные с родными, участниками тех событий. При помощи цифровых технологий мы можем сохранять память о тех событиях и передавать историю молодым поколениям. Сериал онлайн-кинотеатра KION "Солдатская мать" посвящен всем матерям, которые ждали своих детей с фронта. В основе сюжета лежит история Ефросиньи Семеновой и ее девятерых сыновей", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.