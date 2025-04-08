"Москва слезам не верит. Всё только начинается" — завершены съемки нового сериала от режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова

В центре сюжета восьмисерийного мюзикла по мотивам легендарного советского фильма "Москва слезам не верит" (18+) история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Сериал "Москва слезам не верит. Всё только начинается" (16+) выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), затем телепремьера состоится на канале СТС.
Над новым проектом работают создатели и актеры блокбастера "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+). Режиссеры сериала-мюзикла — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, оператор — Юрий Коробейников. В ролях Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Балет", "Фишер", "Челюскин. Первые" и другие). Производством занимаются кинокомпании "Водород" и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.
Начало нулевых. Ксюша (Тина Стойилкович) приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) и взбалмошная Маша (Мария Камова), мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу… Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.
Ольга Долматовская, режиссер:
"Одна из главных тем в нашем проекте — тема женской дружбы, которая прошла через года. Для меня эта история личная в каком-то смысле, в каждой из героинь я вижу себя или своих подруг, каждую я понимаю и чувствую. У меня тоже есть подруга, с которой мы познакомились при поступлении в институт, и больше с того дня не расставались. Еще мне кажется важным, что в нашем сериале каждая героиня с возрастом находит себя. В оригинальном фильме была фраза: "В 40 лет жизнь только начинается". Я бы хотела, чтобы каждая женщина в любом возрасте могла себе сказать — всё только начинается".
Сериал создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (18+), мировая премьера которой состоялось 45 лет назад — 11 февраля 1980 года. Фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а в 1981 году он получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Конечно, создатели сериала привнесли в историю черты нового времени.
Одну из главных ролей в "Москва слезам не верит. Всё только начинается" сыграла Тина Стойилкович. Обстоятельства, с которыми в сериале сталкивается ее героиня, актрисе не пришлось воображать: она родилась в Сербии, а в Москву приехала в 2017 году поступать в театральный вуз.
Тина Стойилкович, актриса:
"Этот личный опыт мне, безусловно, помог. Тогда у меня не было здесь никаких знакомых, я не знала языка, это был очень непростой период. И я, и моя героиня не раз падали, но мы сохранили веру в себя и до конца следовали своей мечте. Москва — действительно невероятный город, он дарит надежду на лучшую жизнь. Солнце взойдет, и твое счастье обязательно придет к тебе, нужно только идти дальше и не сдаваться".
Актер Андрей Максимов, знакомый зрителю по образам злодеев в проектах "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Фишер" (18+), выступает в новом амплуа — в сериале "Москва слезам не верит. Всё только начинается" он играет положительного героя. И впервые в своей карьере поет в кадре.
Андрей Максимов, актер:
"Мне очень интересно, как зритель воспримет меня мало того, что в положительном качестве, так еще и в поющем. Играть положительного персонажа так же интересно, как и отрицательного. Честно говоря, я вообще не разделяю героев на положительных и отрицательных, я их разделяю на однозначных и неоднозначных. На мой взгляд, у нас получилось создать все-таки неоднозначный образ".
Большая часть съемок велась в столице, среди локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной, телецентр "Останкино". Одну из самых ярких сцен сериала сняли на Пушкинской площади — в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Музыкальные номера сериала снимали в кинопарке "Москино" на двух тематических натурных площадках. "Ковбойский городок" — реалистичный город времен Дикого Запада площадью более 6 тыс. квадратных метров. Он включает несколько улиц с банком, салуном, офисом шерифа и отелем. Новая локация "Провинциальные города Европы" площадью 11 тыс. квадратных метров была специально построена для съемок семейного фильма "Буратино". В ней располагаются театр, школа, костел, дом папы Карло, а также жилые дома с крышами из настоящей черепицы и фресками на стенах, вымощенная камнем площадь с фонтаном, торговые лавки.
Для создания образов героев и атмосферы нулевых, художники по костюмам изучали популярные в то время модные журналы. Они сшили более 250 нарядов и еще около тысячи костюмов нашли в салонах проката одежды.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..